Ceaflor registra alta de 40% nas vendas neste Dia das Mães

A data é a principal para o setor e representa 25% do volume comercializado anualmente

O Ceaflor, mercado de flores, plantas e acessórios para floricultura e decoração localizado no Circuito das Flores, em Jaguariúna, reconhece um crescimento de 40% nas vendas nesta semana que antecede o Dia das Mães, em relação a igual período em 2021. A data é a principal para o setor e representa 25% do volume comercializado anualmente.

O motivo desse desempenho agora está na recuperação de alguns setores da economia, entre eles o de eventos, a partir da melhora nos índices da pandemia do novo coronavírus. “A gente passou por um momento muito difícil, com lojas fechadas e o setor de eventos completamente parado. Agora, as perspectivas são muito boas e cada vez melhores, com as lojas funcionando a todo vapor e os eventos, como festas de casamentos, aniversários e reuniões familiares, voltando a acontecer”, explica Antonio Carlos Rodrigues, presidente do Ceaflor.

“Os reflexos da retomada e a evolução nas vendas são claramente sentidos neste Dia das Mães. Inclusive, tem produtos que já estão esgotados, pois o nosso trabalho de venda é anterior. As lojas no varejo vendem do meio até o final de semana, mas as flores que vão para o Brasil inteiro começaram a sair daqui na segunda-feira e continuam ao longo dessa semana”, comenta Rodrigues.

Historicamente, o Dia das Mães representa em torno de um quarto do que o setor fatura por ano em flores envasadas e de corte, usadas na confecção de arranjos e buquês, presentes bastante procurados nessa semana. “Dia das Mães é o Natal do nosso setor”, resume.

Uma das principais vantagens do Ceaflor é que os clientes encontram todos os produtos em um só lugar, gerando economia de tempo e dinheiro. Os boxes são divididos por categorias: acessórios de jardinagem, acessórios de decoração, flores de corte, flores em vaso e plantas ornamentais para paisagismo.

AMPLIAÇÃO

O Ceaflor completou dois anos e meio em março de 2022 e já entregou uma importante ampliação, que foi impulsionada pela evolução das vendas.

Desde o começo de abril são 946 boxes ocupados por 390 empresas (o que representa 247 boxes e 40 empresas a mais), 670 vagas para caminhões (sendo 362 em docas) e outras 1.000 para veículos de passeio ou utilitários. Nas segundas e quartas-feiras, dias dedicados ao setor atacadista, são cerca de 750 caminhões saindo carregados de produtos para todas as regiões do país.

SERVIÇO:

Ceaflor

Endereço: Rod Pref. Aziz Lian (SP 107), km 29,3, Borda da Mata, Jaguariúna/SP.