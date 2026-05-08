CENTRO DO AUTISMO DE JAGUARIÚNA PROMOVE DIA ESPECIAL DE CUIDADO E HOMENAGEM ÀS MÃES ATÍPICAS

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta sexta-feira, dia 8 de maio, uma programação especial em homenagem ao Dia das Mães no Centro Municipal do Autismo “Vânia Pereira Queiroz”. A ação foi voltada às mães atípicas atendidas pela unidade e teve como objetivo proporcionar momentos de acolhimento, autocuidado e bem-estar.

As participantes puderam desfrutar de atividades como quick massagem, esmaltação de unhas, maquiagem, sorteio de brindes e uma apresentação musical com violino, tornando o ambiente ainda mais emocionante e acolhedor. A iniciativa foi pensada especialmente para valorizar as mães que dedicam diariamente amor, atenção e luta pela inclusão e pelo respeito aos seus filhos.

“Pensamos com muito carinho em proporcionar um momento de acolhimento, autocuidado e leveza para nossas mães, que todos os dias enfrentam desafios, lutam pela inclusão de seus filhos e nunca deixam de acreditar no respeito, no amor e em um futuro melhor”, destacou a diretora do Centro do Autismo, Maristela Chiavegato Cassiani.

Inaugurado pela Prefeitura em março deste ano, o Centro Municipal do Autismo já se consolidou como referência regional no atendimento especializado a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras condições do neurodesenvolvimento. A unidade realiza aproximadamente 100 atendimentos diários.

Atualmente, 205 pacientes são acompanhados pela equipe multidisciplinar do Centro, número que deve chegar a 305 até o fim de maio. O espaço conta com 51 profissionais e oferece atendimentos em diversas especialidades, reforçando o compromisso da Administração Municipal com a inclusão, o acolhimento às famílias e a promoção da qualidade de vida.

Foto: Diego Monarin