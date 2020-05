Cervejaria de Paulínia faz campanha solidária e troca alimentos por chope neste domingo (31)

Neste domingo (31), entre às 9h30 e 13h – ou enquanto durar o estoque – estará acontecendo uma campanha solidária na cidade de Paulínia, interior do Estado de São Paulo. A iniciativa partiu do empresário, Conrado Mioni, proprietário da Cerveja Sonora. A ação tem como objetivo arrecadar alimentos para doações para o Fundo Social de Solidariedade de Paulínia.

Para quem tiver o interesse de ajudar com as doações, pode ir até a Avenida José Pedro de Oliveira, 1011 – Jardim América. Para cada doação de dois quilos de alimentos, não perecível, é feita a troca por um litro de chope (limite de dois litros por pessoa). A entrega será no sistema drive thru. É preciso levar o recipiente de um ou dois litros, já limpo e seco, pronto para ser preenchido.

CERVEJA SONORA

Somos uma cerveja artesanal que agrega uma escolha atenciosa das melhores matérias-primas a um uso de técnicas que respeitam e valorizam cada etapa de fabricação, fornecendo assim um produto de alta qualidade e frescor incomparável, mas, com um sabor original e forte presença e características regionais – como são as melhores cervejas do mundo.

