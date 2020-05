Cestas básicas serão entregues aos beneficiários do Bolsa Família em Jaguariúna

A Prefeitura de Jaguariúna vai entregar 1.261 cestas de alimentos aos beneficiários do Bolsa Família do dia 01 a 05 de junho. Essas cestas fazem parte do Programa Alimento Solidário, do Governo do Estado, e vão beneficiar 1.261 famílias amparadas pelo Programa Bolsa Família em Jaguariúna.

A Secretaria de Assistência Social realizará a entrega das cestas do dia 01 a 05 de junho, das 8h30 às 12h e das 13h às 16h30, no Centro Dia do Idoso (CDI) localizado na Praça Basaglia, número 497, no bairro Jardim Zeni.

Para conferir a listagem de beneficiários do bolsa família do mês de maio, que receberão a cesta, clique neste link: CLIQUE AQUI E CONFIRA – LISTA BENEFICIÁRIOS BOLSA FAMÍLIA – MAIO 2020

Para retirar a cesta, o beneficiário deve ir até o Centro Dia do Idoso e apresentar um documento pessoal com foto. É obrigatório o uso de máscara na retirada. Para evitar aglomerações no local, a entrega das cestas será realizada em ordem alfabética, em dias previamente determinados. Confira na tabela abaixo:

DATA INICIAIS NOME TITULAR 01/06/2020 –

SEGUNDA FEIRA A, B, C 02/06/2020 –

TERÇA FEIRA D, E, F, G, H 03/06/2020 –

QUARTA FEIRA I ,J, K, L 04/06/2020 –

QUINTA FEIRA M, N, O, P, Q 05/06/2020 –

SEXTA FEIRA R ,S, T, U, V, W, X, Y, Z