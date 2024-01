CHUVA DE GOLS’ MARCA SEGUNDA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL FEMININO

Uma chuva de gols marcou a segunda rodada do Campeonato Municipal de Futsal Feminino de Jaguariúna, disputada neste domingo, dia 28 de janeiro, no Azulão. Foram no total 19 gols marcados nas três partidas disputadas.

O destaque foi a equipe Poderosas, que conseguiu a maior goleada da rodada: 10 a 0 sobre o Coringão. Nos outros jogos, o Adaga derrotou o Madrid por 4 a 1 e o Aliança também goleou o Audaz por 4 a 0.

A terceira rodada da competição está marcada para o próximo domingo, dia 4 de fevereiro, novamente no Azulão, a partir das 8h30.

O Campeonato Municipal de Futsal Feminino é organizado pela Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer da Prefeitura de Jaguariúna.

Foto Ivair Oliveira