Circuito das Águas Paulista se destaca em produção de cachaças de alambique premiadas

Genuinamente brasileira, a cachaça foi descoberta de forma acidental

logo nas primeiras décadas da história de formação do país. No

começo, a bebida enfrentou um certo preconceito das elites e até

proibição de sua fabricação, mas resistiu ao agradar paladares dos

mais exigentes apreciadores, entre eles, D. Pedro II era um grande

admirador e virou como se diz nos dias de hoje “embaixador” do produto.

Daí foi se consolidando pelo mundo afora como o destilado de

cana-de-açúcar do Brasil.

Patrimônio histórico, cultural e imaterial do país, é um produto

nacional tão identitário, que é comum ao receber estrangeiros,

levá-los para degustar uma boa cachaça, seja branca, envelhecida, ou

em forma de caipirinha (drink com cachaça, limão ou lima, gelo e

açúcar), ou mesmo visitar um alambique e conhecer de perto os detalhes

do processo de fabricação. Considerada e registrada como a bebida

típica brasileira, a cachaça segue conquistando cada vez mais

apreciadores e o mercado mundial.

O Circuito das Águas Paulista é reconhecidamente procurado pela

produção de Cachaças de Alambique, que difere da industrial por ser

uma produção de escala reduzida, normalmente de tradição familiar.

Desde o processo do plantio da cana-de-açúcar até a fermentação e o

armazenamento em diferentes tipos de barris, a tradição passa de

geração em geração.

Muitos turistas buscam essa aura de interior, tanto para descansar ou

fazer atividades de aventura, e também visitar os famosos alambiques do

Circuito das Águas Paulista, composto por nove cidades: Águas de

Lindóia, Amparo, Holambra, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul,

Pedreira, Serra Negra e Socorro. Cada cidade tem suas características

peculiares, o que deixa o roteiro ainda mais atrativo e diverso.

Interligado pelo clima de montanha, rodeado pela Serra Mantiqueira e

pelas águas de boa qualidade que batizam à região de Circuito das

Águas. De fácil acesso, a região é cercada por excelentes estradas e

servida por três dos principais aeroportos do país, o de Viracopos, em

Campinas, a partir de 40 km de distância, e os de Guarulhos e

Congonhas, em São Paulo, em média 140 km.

De acordo com a Associação de Produtores de Cachaça de Alambique do

Circuito das Águas Paulista – APCCAP, o circuito reúne mais de 350

alambiques e produtores de destilados. Entre os eventos mais aguardados

do ano, está o Festival da Cachaça do Circuito das Águas Paulista,

que já tem agenda definida para 2023, com objetivo de valorizar o

produto regional, unindo as cidades da região. O evento, que é

itinerante, será de 09 a 11 de junho, em Serra Negra, e em agosto terá

uma edição em Amparo. “O festival é uma forma também de movimentar o

comércio local e reconhecer a tradição e a qualidade das cachaças de

alambique produzidas no Circuito das Águas Paulista, mantidas por

diversas famílias e gerações”, reforçou o presidente da APCCAP,

Jorge Luís Benedetti. Ele faz parte da Fazenda Benedetti, que sozinha

já recebe mais de 200 mil turistas por ano para conhecere apreciar as

cachaças produzidas pela família.

Sendo o método de produção predominante do Circuito das Águas

Paulista, a Cachaça de Alambique é uma característica da região, que

segue ainda tradições do corte da cana-de-açúcar sem a queima da

palha, o uso de fermentação natural e a destilação em alambiques de

cobre, de onde é extraído somente o “coração” (parte nobre do

destilado, com graduação alcoólica ideal e com qualidade). Além

disso, o solo, o clima, a água, ou seja, o _terroir_ da região, traz

para a bebida muitas histórias e sabores, vindos também dos diversos

tipos de madeira utilizados para o descanso e envelhecimento da bebida,

que dão sabor, aroma e cor ao destilado.

A notoriedade do produto ganhou tanta fama, que o Sebrae vem auxiliando

os produtores com consultorias e apoio na participação de feiras e

eventos, treinamentos, reconhecimento do produto local e até na

formação da Associação de Produtores de Cachaça de Alambique do

Circuito das Águas Paulista.

A recém criada Agência de Desenvolvimento do Circuito das Águas

Paulista, que reúne as principais lideranças dos nove municípios,

trabalha junto com o Sebrae na articulação e no apoio direto ao

processo de obtenção da indicação geográfica (IG) da Cachaça de

Alambique do Circuito das Águas Paulista.O processo para obter a IG,

conduzido e patrocinado pelo Sebrae, também recebe apoio do Mapa

(Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), Instituto

Federal de São Paulo e participação de diversas entidades locais,

Sindicato Rural, CATI (Coordenadoria de Assistência Técnica Integrada)

e do CICAP (Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento do Polo

Turístico do Circuito das Águas Paulista).

Como exemplo de outras regiões que com a IG alcançaram reconhecimento

de produtos locais genuínos, temos a IG do Queijo Canastra e da famosa

Banana do Vale do Ribeira, que alavancaram suas regiões através do

valor do produto para o território e setores associados. Um dos maiores

exemplos de IG internacional é a região da Provence, na França, que

tem na lavanda sua matéria prima, incrementando diversos setores

econômicos associados.

Conheça algumas das cachaças premiadas do Circuito das Águas Paulista

A cachaça de alambique do Circuito das Águas Paulista coleciona

prêmios nacionais e internacionais, entre eles, levou os maiores

destaques nos últimos anos na Expocachaça, maior vitrine mundial da

Cachaça, que virou uma das mais expressivas premiações, e ocorre

anualmente, há 28 anos em Belo Horizonte – MG. Além de se destacar com

medalhas de ouro e prata no Concours Mondial Spirits Selections, em

Bruxelas.

Entre as premiadas estão a Cachaça da Torre envelhecida (Sítio Torre

Annunziata), que levou medalha de prata em 2012, em Bruxelas, a cachaça

Flor da Montanha (Fazenda Benedetti) que conquistou Ouro no concurso em

Bruxelas, em 2014, na categoria cachaça branca, e em 2018 levou selo de

prata, na Expocachaça, assim como a Antonio Benedetti Extra Premium, 9

anos envelhecida em barril de carvalho, levou medalha de Ouro na

Expocachaça. Outra premiada é a Alma da Serra (BullHof

Microdestilaria), que também ganhou o Concurso Mundial de destilados de

Bruxelas, em 2014, na categoria cachaça envelhecida, em 2015 foi

campeã do ranking da revista VIP e em 2016, medalha de prata na

Expocachaça.

O Circuito das Águas Paulista também detém duas das três melhores

cachaças do Estado de São Paulo, escolhidas nos últimos anos no

Concurso Paulista de Cachaça de Alambique: a cachaçada Adega do

Italiano, de Monte Alegre do Sul, que foi premiada na categoria cachaça

não envelhecida (segunda colocada no concurso) e a cachaça Galo

Branco, de Socorro (terceiro lugar na categoria não envelhecida).

Além de destaque em concursos nacionais de cachaça ligados às

universidades USP e Unesp, e reconhecimento no Brazilian Meeting

onChemistryofFood and Beverage, um evento científico de abrangência

internacional para difundir os avanços em Ciência e Tecnologia de

Alimentos e Bebidas.

Enfim, a região reúne um roteiro de cachaças de responsa, que recebem

visitantes em passeios, degustações e interessados em levar para casa

o produto. É o caso da Cachaça Chora Menina, da Cachaça Campanari e

da Cachaça Rouxinolli, que ficam em Monte Alegre do Sul, onde há mais

de 40 alambiques artesanais. Para receber os visitantes do Circuito das

Águas, a cidade criou até a “Trilha da Cachaça”, que passa pelos

principais alambiques. Já em Socorro, além da premiada Galo Branco,

também se encontra o alambique da Pioneira, e mais de 30 alambiques

espalhados pela cidade.

Estas são algumas das tantas referências da bebida que se destaca em

todo o Circuito das Águas Paulista.

Roteiro de Alambiques para conhecer no Circuito das Águas Paulista

Amparo:

Fazenda Benedetti

Cachaça Fina Flor

Cachaças da Torre

Holambra:

Rancho da Cachaça

Jaguariúna:

Sítio Jequitibá

Lindóia:

Engenho Cavalo de Tróia

Monte Alegre do Sul:

Adega do Italiano/ Pousada da Fazenda

Adega O Rancho

Brisa da Serra Destilaria

Cachaça Campanari

Cachaça Barriga Dura

Pedreira:

Sítio Repouso das Águias

Serra Negra:

Cachaça do Bimbo

Sítio Bom Retiro (Família Carra)

Cachaça do J

BullHof Microdestilaria

Socorro:

Alambique Pioneira

Cachaça Galo Branco

Cachaça Alpi