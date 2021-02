Com mais sete novos leitos, Jaguariúna vai quase dobrar atendimento em UTI

Jaguariúna vai receber mais sete novos leitos de UTI e, com isso, deverá quase dobrar a capacidade de atendimento em unidade de terapia intensiva no Hospital Municipal Walter Ferrari, que passará de oito para 15 leitos.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os novos leitos de UTI foram obtidos com recursos do Governo do Estado de São Paulo, que repassou R$ 1 milhão à cidade com essa finalidade, e devem estar disponíveis dentro de 15 dias.

No último dia 26 de janeiro, o Município anunciou outros dois novos leitos de UTI para o hospital, também com recursos do Estado.

A UTI é uma unidade hospitalar para pacientes que necessitam de cuidados intensivos por uma equipe especializada composta por profissionais de diferentes áreas, como médicos intensivistas, enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos de enfermagem. Os leitos são equipados com respiradores, monitores, máscaras faciais, entre outros equipamentos.

No ano passado, o Hospital Municipal Walter Ferrari – fundado em 1994 e com 100% de atendimento SUS – recebeu as seis primeiras unidades de terapia intensiva da história do hospital.