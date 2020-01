Com mercado de beleza em expansão, ex-alunas do Senac colhem frutos após curso de Cabeleireiro

Para quem deseja ingressar na área ou se aprimorar, unidades do Senac de Mogi Guaçu e Itapira estão com inscrições abertas para diversos títulos na área

O setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos é apontado como um dos mais promissores para 2020, com perspectiva de crescimento de 5,1%, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec). De janeiro a outubro de 2019, a associação registrou crescimento nominal de 5% em seu faturamento na comparação com o mesmo período de 2018.

Com o segmento aquecido, investir em uma nova profissão ou se especializar neste ramo é importante. Um exemplo é Érica Moreira Freitas, ex-aluna do Senac Mogi Guaçu, que tinha o sonho de ser cabeleireira desde a adolescência. “Faz menos de seis meses que abri o salão New History e já tenho uma carteira de clientes ativa e fidelizada. Hoje sou uma pessoa mais confiante e comunicativa, e com a base que recebi no Senac sou uma profissional preparada para o mercado”, reforça a Érica.

Assim como Érica, Patrícia Mendes Teodoro, cabelereira e esteticista, explica: “Quem quer se destacar e ter sucesso na profissão precisa estar atento às novidades e tendências”. Desta forma, a profissional está sempre em busca de novos cursos e especializações para oferecer o melhor e mais atual para suas clientes. “Quando finalizei o curso de Cabelereiro no Senac, em 2018, me vi mais segura para aplicar e desenvolver novas técnicas nas minhas clientes. Hoje lido com outros desafios, como por exemplo inovar nos procedimentos e na aplicação dos produtos. E, para isso, preciso estar à frente e sempre que possível faço alguma especialização na área”, conta Patrícia, proprietária do salão Perfecta, em Itapira.

Para quem deseja iniciar no segmento, aprender novas técnicas ou se aperfeiçoar na área de beleza, o Senac Mogi Guaçu está com inscrições abertas para os cursos: Cabeleireiro, Coloração e Descoloração Parcial, Depilador, Design de Sobrancelhas com Retirada de Pelos com Pinça e Correção com Hena, Drenagem Linfática Manual, Make & Hair para Eventos e Festas, Manicure e Pedicure, Maquiador e Técnicas de Manicure e Pedicure. Para obter mais informações e se inscrever, acesse o Portal Senac: http://www.sp.senac.br/mogiguacu.

Já a unidade de Itapira está ofertando: Cabeleireiro, Coloração e Descoloração Parcial, Design de Sobrancelhas com Retirada de Pelos com Pinça e Correção com Hena, Manicure e Pedicure, Maquiador, Administração de Salão de Beleza, Alongamento de Cílios e Make & Hair para Eventos e Festas. As inscrições podem ser realizadas no Portal Senac: www.sp.senac.br/itapira.