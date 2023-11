Comandante da GCM de Santo Antônio de Posse Detalha Operação de Sucesso na Prisão do Mandante do Assassinato de Michele”

Por Regina Vicenzotti

Em uma entrevista exclusiva, o Comandante da Guarda Civil Municipal (GCM) de Santo Antônio de Posse, Marcos Antonio da Silva, compartilhou detalhes do trabalho conjunto de sua equipe na operação que levou à prisão do suspeito de ser o mandante do trágico assassinato de Michele, ocorrido em setembro deste ano.

A entrevista revela não apenas os desafios enfrentados, mas também a importância da integração da GCM com a comunidade para fortalecer a segurança local.

Entrevista:

Jornal: Como comandante da Guarda Civil Municipal, como você avalia o trabalho conjunto de sua equipe na operação que resultou na prisão do suspeito de ser o mandante do assassinato de Michele, e qual foi o maior desafio enfrentado?

Comandante Marcos: Primeiramente agradeço o reconhecimento de todo o nosso trabalho. Eu como comandante da Guarda Civil Municipal deste município em conjunto com o Secretário de Segurança pública Dr. Valter Luis Lourenço que disponibiliza todo apoio a esta corporação.

Desde o homicídio de Michele no dia 14 de setembro deste ano, estávamos tralhando arduamente para prisão do mandante do Crime D. S. de 29 anos.

A Guarda Municipal de nossa cidade vem ganhando credibilidade com o trabalho que estamos desenvolvendo, e claro que não poderia deixar de citar toda a equipe que comando, sem eles nada seria possível.

Nesta manhã de terça feira dia 21 de novembro, recebemos a informação que o indivíduo estava no ônibus que vinha pra Campinas, onde nos deslocamos até a rodoviária de Campinas e realizamos a prisão do mesmo.

A estratégia usada abordou um processo investigativo cartográfico, utilizando como ferramenta a observação de participantes, além disso foi organizado um grupo-dispositivo, que buscou identificar o paradeiro do mandante do crime.

Jornal: Sabemos que a Guarda Civil Municipal desempenha um papel crucial na integração com a comunidade. Como você vê essa relação, e como a participação da população pode contribuir para fortalecer a segurança local?

Comandante Marcos: Nossa equipe está preparada para atender todos os munícipes, como é de conhecimento de toda população, intensificamos rondas, câmeras de monitoramento, frota de veículos novos, aumentamos o quadro de funcionários em nossa cidade.

E para finalizar sim estamos desempenhando um papel crucial e inovador perante a integração da população possense. Nosso lema é patrulheiro, protetor e amigo.

Encerramento:

A Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Posse, sob a liderança do Comandante Marcos, destaca-se não apenas pela eficiência na resolução de casos criminais, mas também pelo comprometimento em estabelecer uma relação sólida com a comunidade. A integração e a participação ativa dos munícipes são elementos essenciais para fortalecer a segurança local, transformando a Guarda em verdadeiros patrulheiros, protetores e amigos da população.