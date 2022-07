COMEÇAM AS AULAS GRATUITAS DE LIAN GONG EM MARTIM FRANCISCO

A manhã desta segunda-feira (27) foi de animação, saúde e equilíbrio físico e mental para os idosos de Martim Francisco. Em uma sala lotada, na sede da Subprefeitura, 18 idosos participaram da primeira aula gratuita de Lian Gong.

O Lian Gong é uma prática corporal fundamentada na Medicina Tradicional Chinesa. É uma ginástica que integra corpo, mente e natureza. O resultado é a melhora no funcionamento dos órgãos internos, o estímulo à percepção dos sentidos, o trabalho com as emoções e a busca pelo prolongamento da vida com qualidade.

Em parceria com uma equipe da saúde da Prefeitura que já atua no Distrito de Martim Francisco, a Coordenadoria do Idoso propôs as aulas já que o Distrito contabiliza atualmente 900 moradores com mais de 60 anos. “Nossa intenção é garantir qualidade de vida aos idosos e as aulas de Lian Gong vão agregar muito na rotina deles”, comentou o responsável pela – Coordenadoria do Idosos, Marcos Lemes.

A primeira aula de Lian Gong foi ministrada pelas instrutoras Ana Cristina Rodrigues e Ângela Maria de Almeida Astolfe. “Por ser uma primeira aula, estamos muito satisfeitas com o número de idosos que vieram. Mais do que uma atividade física, o Lian Gong também contribui para a socialização desses idosos, o que é extremamente positivo”, reforçaram as instrutoras.

Aos 72 anos, Dalva Magioli da Rocha, saiu muito satisfeita da sua primeira aula de Lian Gong. “Eu fiz uma cirurgia de pulmão há 6 anos e, por isso, sinto algumas dores. Então, tudo o que eu puder fazer para eliminar essas dores e me sentir melhor, vou fazer”, contou.

Também com 72 anos, Maria Luzia de Jesus, é iniciante na prática de Lian Gong. “Eu não tenho dor nenhuma no corpo, mas eu adorei a aula. É muito bom e pretendo continuar”, declarou Maria Luzia.

VARAL SOLIDÁRIO

Após a aula de Lian Gong, todos os idosos foram convidados a participar do Varal Solidário de Martim Francisco. Mais de 100 peças de roupas usadas, em bom estado, foram colocadas à disposição da população para retirada. O Varal Solidário vai acontecer no pátio da Subprefeitura de Martim Francisco todas as segundas-feiras, às 9h00, até o final do mês de Julho.