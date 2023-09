Comerciante é esfaqueada após cobrar dívida em Santo Antônio de Posse

Reportagem: Susi Baião

Uma comerciante de 51 anos foi esfaqueada após cobrar uma dívida, na tarde de ontem em Santo Antônio de Posse. Ela foi socorrida e não corre risco de morte. As acusadas são mãe e filha.

Segundo o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 18h15 na Rua Avenida Perimental, no bairro São Judas Tadeu.

A vítima, foi esfaqueada nas costas por duas mulheres, posteriormente identificadas como mãe e filha.

.A Guarda Municipal foi acionada para atender a ocorrência

E, ao chegar no local, encontrou a vítima já sendo socorrida pela ambulância e levada ao Pronto Socorro da cidade, onde ela permanece em observação.

A vítima relatou para os agentes que foi atacada por mãe e filha, após ter cobrando uma dívida. De acordo com ela, a acusada teria comprado roupas há alguns meses e não tinha efetuado o pagamento e na data de ontem, a vítima cobrou e inconformada, a suspeita e sua filha, foram até o estabelecimento comercial e após uma discussão, a filha segurou a vítima enquanto a mãe a desferiu dois golpes de faca nas costas. Após cometerem o crime as duas fugiram com o celular e um óculos da vítima. Mas foram localizadas pela GM e os pertences da vítima foram recuperados. O caso foi registrado na delegacia da cidade e elas vão responder por tentativa de homicídio.