Comércio da RMC deve faturar R$ 212 milhões com o Dia das Mães

Volume é cerca de 11,5% maior do que o verificado em 2021. No comércio on-line, o crescimento estimado é de 19,5% em relação ao ano passado.

O Dia das Mães deve movimentar R$ 212 milhões no comércio da Região Metropolitana de Campinas. O montante equivale a 11,5% a mais do faturamento verificado em 2021 (R$ 190 milhões). No comércio eletrônico, o crescimento será maior, de 19,5% sobre as vendas de 2021, atingindo R$ 230 milhões. Em Campinas, o faturamento referente à data está estimado em R$ 155,2 milhões, o que representa um aumento de 12% em comparação ao ano passado (R$ 138,6 milhões).

O economista e diretor da Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC), Laerte Martins, destaca que, com o poder de compra achatado devido à pandemia e à inflação, o valor médio do presente para as mães ficará em torno de R$ 240,00, uma expansão de 2,13% frente ao valor verificado em 2021, de R$ 235,00. “Estamos na esperança de que a vacinação seja mantida e também que a belicosidade entre a Rússia e a Ucrânia seja contornada. Assim, mais uma vez, o Dia das Mães deverá ser bem prestigiado. Os segmentos mais procurados, no caso das vendas físicas, devem ser perfumarias, vestuários, calçados e flores, e nas vendas on-line, eletroeletrônicos, celulares e notebook, principalmente.”, explica Martins.