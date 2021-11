Conferência reúne mulheres e promove debate sobre políticas públicas em Artur Nogueira

Evento aconteceu na Câmara Municipal e contou com palestra da delegada Drª Teresinha de Carvalho

A Prefeitura Artur Nogueira, através da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDMAN), realizou, nesta quinta-feira (25), a 3ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres. O evento, que também foi transmitido pelo Facebook oficial da Prefeitura, reuniu dezenas de mulheres e promoveu debates sobre políticas públicas no município.



Realizado no Plenário da Câmara Municipal, a programação do evento contou com uma palestra da delegada drª Teresinha de Carvalho, com o tema “Violência contra a mulher, não tem desculpa. Tem Lei”. A delegada trouxe curiosidades sobre leis de proteção à mulher, casos julgados de feminicídio e propôs projetos a serem realizados no município.

Além das integrantes do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, estiveram presentes na conferência diversas autoridades, dentre elas o prefeito, a chefe de gabinete, secretários, vereadores, delegados, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, representantes da Guarda Municipal e Polícia Militar, e representantes da OAB.

Durante seu momento de fala, o chefe do Executivo, Lucas Sia (PSD), destacou a importância de se promover debates construtivos e respeitar a pluralidade de ideias. “A conferência incentivou a participação das mulheres para definição das metas e diretrizes de políticas públicas a serem implantadas, e ainda proporcionou a oportunidade de que a população conhecesse e avaliasse as ações que já estão sendo efetivadas na cidade, dentre elas a implantação do programa Guardião da Mulher”, frisou.

Com o tema “Garantias e avanços de direitos das mulheres: democracia, respeito, diversidade e autonomia”, a conferência ainda contou com a leitura do regimento interno, entrega de moções às pessoas que trabalham no combate à violência contra a mulher, apresentação e discussão dos eixos de trabalho, além de eleição da delegada que representará Artur Nogueira na conferência estadual.

O secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Amarildo Boer, parabenizou os participantes da Conferência, que se empenharam nas discussões e viabilizaram a construção de políticas públicas para as mulheres. “Foi um momento importante, mostramos como se faz necessário a participação da mulher no cotidiano da população”, pontuou.

CONFIRA OS EIXOS DA CONFERÊNCIA

-Eixo I: Maiara Cristina Camargo Kzam: “Avaliar as ações desenvolvidas no município”.

-Eixo II: Mayumi Bezerra: “Realizar diagnóstico da situação da mulher”.

-Eixo III: Maria Monteiro: “Estabelecer diretrizes e prioridades para o planejamento das políticas públicas e ações do Governo Municipal de Assistência Social e Conselho Municipal dos Direitos da Mulher”.

A CONFERÊNCIA

As Conferências de Políticas para as Mulheres são instâncias para a avaliação das políticas de gênero e para a definição de diretrizes visando seu aprimoramento. São espaços de caráter deliberativo dando oportunidade para o debate coletivo e a mobilização social, com a participação dos segmentos sociais.

Esse ano, a conferência acontecerá no mesmo dia que se comemora o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, e marca o início da campanha “16 Dias de Ativismo”, convocada pela Organização das Nações Unidas (ONU) desde 1991, para discutir questões relacionadas à violência contra as mulheres.

Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Artur Nogueira