Confira 5 dicas para cuidar da saúde dos olhos

Foto: Ilustrativa

Medidas como consultar o médico, manter uma alimentação saudável e evitar permanecer muito tempo em frente a telas são fundamentais

Cuidar bem dos olhos é essencial, afinal a visão é um dos sentidos mais importantes para a qualidade de vida e o bem-estar. No entanto, segundo pesquisa IBOPE, 74% dos brasileiros só buscaram atendimento após se queixar de algum problema nos olhos e, pior, que 34% nunca se consultaram com um oftalmologista.

Ir ao médico é importantíssimo, pois é capaz de identificar precocemente e aumentar as chances de tratamento eficaz a doenças como a miopia, hipermetropia, astigmatismo, catarata, glaucoma e degeneração macular relacionada à idade. Mas, claro, essa é apenas uma das maneiras de manter a saúde ocular em dia, conforme alerta Rafael Moredo, pediatra e gerente médico das Unidades Ambulatoriais do Trasmontano Saúde.

“Dormir bem, com qualidade de sono, ingerir alimentos ricos nas vitaminas A e E, evitar fumar, além de controlar fatores de risco para o infarto no olho e consequente perda da visão, como diabetes e hipertensão, são medidas fundamentais para a saúde ocular”, explica o especialista. “Os cuidados regulares ajudam a reduzir o desconforto e a fadiga ocular, que podem ser causados por uma variedade de fatores, incluindo exposição prolongada à luz azul dos celulares, uso excessivo de lentes de contato e trabalho em frente ao computador”, complementa.

De acordo com Moredo, hoje em dia já existem soluções inteligentes capazes de diminuir a exposição dos olhos, como os óculos específicos para proteger da luz de telas, bastante indicados para quem utiliza por muito tempo computadores, celulares e tablets.

Por que o inverno traz mais problemas relacionados à saúde dos olhos?

Com temperaturas mais baixas e tempo mais seco, o inverno pode trazer alguns problemas à visão, como a evaporação rápida da camada de lágrima nos olhos e a consequente secura ocular.

“Essa secura ocular pode causar irritação, coceira, vermelhidão e até visão embaçada. Também temos menor exposição à luz solar, e isso pode afetar a produção de vitamina D, muito importante para a saúde dos olhos”, finaliza o médico.

5 dicas para uma rotina básica de cuidados

1. Anualmente, é importante fazer exames oftalmológicos para verificar a saúde dos olhos e detectar qualquer problema precocemente;

2. A exposição aos raios ultravioletas (UV) agrava o desenvolvimento de doenças. Portanto, use óculos de sol para proteger os olhos, mesmo em dias nublados;

3. Faça também pausas regulares quando estiver trabalhando no computador ou em outras atividades que exigem esforço visual. Olhe para longe e pisque com frequência para ajudar a reduzir a fadiga ocular;

4. Mantenha uma dieta saudável e inclua alimentos ricos em vitaminas e nutrientes, como ômega-3, luteína e zinco;

5. Não fume! O tabagismo está associado a várias doenças oculares, incluindo degeneração macular, catarata e olho seco.

Sobre o Grupo Trasmontano

Com mais de 90 anos de atuação no setor da saúde, o grupo é formado pela operadora com cerca de 100 mil vidas, o Hospital IGESP Paulista, que hoje é referência em medicina de alta complexidade em São Paulo e demais unidades, Hospital IGESP Santana, e Pronto Atendimento IGESP Praia Grande. Além da FASIG – Faculdade de Ciências da Saúde IGESP, uma instituição que tem em sua essência a responsabilidade com a qualidade da saúde no país por meio da formação qualificada dos novos profissionais que irão integrar a saúde brasileira. Para outras informações acesse: Grupo Trasmontano.