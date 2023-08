Confira os telefones úteis da Assistência Social de Artur Nogueira

Prefeitura disponibiliza telefones e endereços para facilitar o contato dos moradores com os serviços oferecidos

A Prefeitura de Artur Nogueira reforça o compromisso com a transparência e acessibilidade ao disponibilizar os números de telefone e endereços essenciais da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. A iniciativa visa facilitar o contato dos moradores com os serviços oferecidos, promovendo uma maior integração entre a comunidade e as unidades de atendimento.

Entre os principais contatos estão os do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), fundamentais para a oferta de apoio e assistência às famílias em situação de vulnerabilidade.

CONFIRA

-Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Endereço: Rua XV de Novembro, nº 1.400 – Jardim Planalto

Telefone: (19) 3827-9700 – ramal 9727

-Centro de Referência de Assistência Social (Cras)

Endereço: Rua Ricardo Tagliari, nº 235 – Parque dos Trabalhadores

Telefone: (19) 3827-9700 – ramais 9373/9374

-Centro de Referência Especializada de Assistência Social (Creas)

Endereço: Av. Dr. Fernando Arens, nº. 22- Centro

Telefone: (19) 3827-9700 – ramais 9350/9353

-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)

Endereço: Rua Oswaldo Cruz, nº. 818 – Jardim Arrivabene

Telefone: (19) 3827-9700 – ramal 9321

-Coordenadoria de Apoio e Direitos da Mulher

Endereço: Rua Oswaldo Cruz, nº. 818 – Jardim Arrivabene

Telefone: (19) 3827-9700 – ramal 9380

-Cadastro Único

Endereço: Rua XV de Novembro, nº 1.400 – Jardim Planalto

Telefone: (19) 3827-9700 – ramal 9375

-Fundo Social de Solidariedade do Município

Endereço: Rua Nossa Senhora das Dores, nº. 325 – Centro

Telefone: (19) 3827-9700 – ramal 9324

-Conselho Tutelar

Endereço: Rua Santo Antonio, nº 135 – Centro

Telefone: (19) 3877-1144 ou plantão (19) 97138-5899