Confraria da Dança apresenta “Criação e Criatura – Animália” dia 30 de agosto

Foto João Maria

A montagem é o resultado da Residência Artística com artistas da Região Metropolitana de Campinas, traz trilha musical ao vivo e bate-papo com o público. O projeto é fomentado pelo Programa Funarte de Ações Continuadas 2023

Os corpos se movem pulsando junto à terra. Movimentos afloram o instinto, o olhar do bicho, a respiração da floresta. É nessa fusão entre arte, movimento e natureza que se mostra “Criação e Criatura – Animália”, obra que a Confraria da Dança apresenta no dia 30 de agosto, sábado, 20h, no Teatro Barracão – Território das Artes, em Campinas, com entrada livre.

A trilha musical, executada ao vivo, fica por conta do violeiro e multi-instrumentista João Arruda, convidado especial do projeto. E após a apresentação, o público participa de um bate-papo sobre o processo criativo.

“Criação e Criatura – Animália” convida o público a se reconectar com o lado mais instintivo e livre da existência. No palco, tudo é bicho — seja o que caminha, voa, mergulha ou rasteja. Entre sons da natureza e gestos que nascem da pulsação da terra, os corpos se transformam, como uma lagarta que rompe o casulo e descobre novos olhares. A cada movimento, revelam um mundo selvagem que o olhar humano muitas vezes não alcança, mas que desperta quando se volta à essência.

Criação coletiva com artistas da RMC

A obra inédita é o resultado da Residência Artística realizada pelos fundadores da Confraria da Dança, Diane Ichimaru e Marcelo Rodrigues, durante os meses de junho, julho e agosto de 2025. Ao longo da residência, eles conduziram um processo de criação coletiva com quatro artistas da cena contemporânea da Região Metropolitana de Campinas.

“Durante a residência pudemos trocar experiências criativas com artistas da dança, performance e áreas afins, conectando os corpos com a animalidade resguardada, questionando o olhar humano sobre os outros seres viventes.” destaca Diane Ichimaru. Marcelo Rodrigues completa: “a residência é uma experiência de criação compartilhada, momento de aprendizado mútuo entre artistas coordenadores, convidados e residentes e que leva a uma transformação real, tanto pessoal quanto coletiva”.

Os quatro artistas participantes foram selecionados entre 65 inscritos, em um processo que incluiu análise de formulários, vivência coletiva e entrevistas presenciais. Cada selecionado recebeu remuneração para integrar a criação, realizada na sede da Confraria da Dança, em Campinas, com carga horária total de 72 horas distribuídas em 24 encontros.

Esta ação integra o projeto da Confraria da Dança fomentado pelo Programa FUNARTE de Apoio a Ações Continuadas 2023 – Grupos e Coletivos Artísticos.

Artistas que conduzem a residência artística

Diane Ichimaru: Bailarina, coreógrafa, dramaturga, diretora de cena e artista plástica. Premiada pela APCA em 2009 na categoria criadora-intérprete em dança. É bacharel em Dança pelo Instituto de Artes da UNICAMP e uma das fundadoras da Confraria da Dança, onde atua desde 1996 em criações autorais, cenografia, figurino, ilustração e criação gráfica.

Marcelo Rodrigues: Bailarino, iluminador e produtor artístico. Também fundador da Confraria da Dança, desenvolve suas pesquisas e criações em dança desde 1996, assinando os desenhos de luz dos espetáculos do grupo e atuando em sua produção artística.

João Arruda: Cantador, violeiro e percussionista, é um trovador dedicado à cultura musical dos povos da América Latina. Atua como arranjador, produtor musical e compositor de trilhas sonoras para espetáculos, filmes e documentários.

Artista participantes da Residência Artística

Diwarian: pertencente ao povo Tupinikim, é artista e ativista indígena, formado como técnico em química pelo Instituto Federal do Espírito Santo e agente comunitário de cultura através do Nós Capixabas. Atualmente graduando em Artes Cênicas pela Unicamp.

Kaetê Okano: (ele/dele) é performer transmasculino não binário de Campinas/SP, técnico em teatro pelo CCG de Campinas e cientista social (bacharel/licenciatura) pela UNICAMP. Multiartista e umbandista, integra também o Grupo Oriki, de contação de histórias iorubá.

Mariana Piorski: Artista, intérprete-criadora e arte-educadora. É formada em Bacharelado em Dança pela UNICAMP e possui formação pela Escola Pública de Dança da Vila das Artes de Fortaleza/CE.

Maya Matta: Artista e arte-educadora em formação pela graduação em Dança da UNICAMP desde 2021. Com pesquisa em criação e educação interterritorial e performance, assina trabalhos também como “coletivo atoàtoa”.

Ficha Técnica

Artistas residentes | Diwarian, Kaetê Okano, Mariana Piorski e Maya Matta

Artista convidado / trilha musical | João Arruda

Pesquisa musical e operação técnica de luz e som | Marcelo Rodrigues

Direção de cena e figurinos | Diane Ichimaru

Coordenação do processo criativo | Diane Ichimaru e Marcelo Rodrigues

Assistência de montagem | Camilla Puertas

Projeto gráfico | Lucas Ichimaru

Registro audiovisual | João Maria

Comunicação/imprensa | Leila Lemes Branco

Agradecimento | Nova Buttler, pela participação no início deste processo criativo

Classificação indicativa | Livre

Produção | Confraria da Dança

Serviço:

“Criação e Criatura – Animália” / Mostra do resultado da Residência Artística e bate-papo sobre o processo criativo

Quando: 30 de agosto – sábado – 20h

Onde: Teatro Barracão – Território das Artes

Endereço: Rua Eduardo Modesto, 128 – Vila Santa Isabel, Campinas/SP

Ingressos no chapéu / ChaPIX (a arrecadação da noite será destinada ao Teatro Barracão para colaborar com as despesas de manutenção deste espaço) – Senhas distribuídas 1h antes da apresentação