Conscientização ambiental amplia o aprendizado de estudantes em Holambra

Promovida pela Águas de Holambra, Alunos da Escola São Paulo participaram de palestra sobre serviços de saneamento e meio ambiente

Entender sobre o funcionamento dos sistemas de água e esgoto permite que jovens conheçam melhor a infraestrutura que atende à cidade e o impacto positivo do saneamento na saúde pública. Dentro dessa proposta, profissionais da Águas de Holambra realizaram uma atividade educativa com estudantes do 5º ano da Escola São Paulo. Durante o encontro, foram apresentadas as etapas técnicas do tratamento de água que garantem a qualidade do abastecimento à população.

“Essas iniciativas aproximam os estudantes da realidade, tornando o conteúdo mais concreto por meio de exemplos reais e experiências vivenciadas no cotidiano. Ao promover o contato direto com especialistas, as palestras estimulam a conscientização sobre o uso responsável dos recursos hídricos e a preservação ambiental”, destacou Thaís Rodrigues Geraldi, professora de Ciências da Escola São Paulo.

Durante o encontro, a técnica em efluentes Marcia Evangelista explicou detalhadamente o processo de captação de água e os parâmetros de análise laboratorial realizados diariamente pela concessionária. Ela reforçou a importância do monitoramento constante feito através dos Pontos de Controle de Qualidade (PCQs) estrategicamente distribuídos pela cidade. A ação reflete a postura institucional da Águas de Holambra, que integra o grupo Aegea, de atuar além da operação técnica, transformando o conhecimento operacional em ferramenta de educação ambiental para a comunidade local.

O diretor-presidente da concessionária, Daniel Mantovani, ressaltou que levar o conhecimento técnico para dentro do ambiente escolar é essencial para a construção de um futuro sustentável. “Aproximar o conhecimento técnico das escolas permite que as novas gerações compreendam a estrutura e a importância do saneamento básico para a saúde pública e para o meio ambiente. Nosso objetivo é formar multiplicadores de conhecimento, garantindo que meio ambiente e os cuidados com a infraestrutura de saneamento seja compreendido e valorizado por quem cuidará da cidade no futuro”, pontuou.