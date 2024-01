Conselheiras tutelares tomam posse em Artur Nogueira

Eleitas pela população, novas conselheiras atuarão no município até 2027

As novas conselheiras tutelares de Artur Nogueira tomaram posse do cargo na última sexta-feira (12). A cerimônia foi conduzida pela Prefeitura, através da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.

Cintia Baia de Lacerda, Suellen de Amor França Novaes, Stephany Ramos Rodrigues, Maria Helena Benvenuto e Rita de Cássia Novaes da Silva foram as candidatas mais votadas pela população, em outubro de 2023. As mesmas atuarão no cargo de conselheiras tutelares no quadriênio 2024/2027.

O prefeito Lucas Sia (PSD) parabeniza as eleitas e enfatiza a importância do Conselho Tutelar para o município, afirmando que as representantes têm uma função muito nobre, que é trabalhar na promoção e garantia dos direitos das crianças e adolescentes pelos próximos quatro anos.

ATRIBUIÇÕES DO CONSELHEIRO TUTELAR

O Conselho Tutelar desempenha um papel fundamental na comunidade, sendo responsável por atender às demandas relacionadas a crianças e adolescentes cujos pais ou responsáveis faltem com seus deveres ou ofereçam risco ao seu bem-estar e desenvolvimento. Além disso, o Conselho Tutelar também tem a função de fiscalizar outros órgãos e instituições em questões ligadas à infância e adolescência.