CONTRIBUINTE PODE BAIXAR GUIAS DO IPTU PELO SITE DA PREFEITURA E APLICATIVO ‘CIDADÃO ONLINE’; PAGAMENTO PODE SER FEITO POR PIX

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, disponibilizou nesta quinta-feira, dia 9 de março, os links para a emissão das guias para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Os contribuintes já podem acessar o site da Prefeitura (www.jaguariuna.sp.gov.br), na aba Cidadão, e clicar em “IPTU 2023” ou direto no banner IPTU na página inicial, para conferir todas as informações sobre o imposto e o link para fazer o download das guias.

Os contribuintes também podem utilizar o aplicativo Cidadão Online, disponível gratuitamente nas versões Android e IOS. No app, é possível baixar as guias com código de barras ou Pix.

A cota única e a primeira parcela podem ser pagas até o dia 31 de março. O IPTU pode ser pago em cota única, com desconto de 15%, ou em 10 parcelas, sem desconto.

Segundo a Secretaria de Administração e Finanças, os carnês impressos serão entregues pelos Correios nos endereços dos contribuintes. No total, são 29.238 carnês.

O IPTU pode ser pago nas agências bancárias conveniadas: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander, Sicred e casas lotéricas.