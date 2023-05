Copa Shell Hyundai HB20 fecha etapa com 41 carros no grid e vitórias de Marcus Índio, Victor Andrade e Augusto Freitas

A Copa Shell Hyundai HB20 encerrou a primeira etapa de 2023 com 41 carros no grid neste domingo (30), em Interlagos, na zona sul de São Paulo. Venceram a segunda corrida do fim de semana os pilotos Marcus Índio (PRO), Victor Andrade (ELITE) e Augusto Freitas (SUPER). Agora, os pilotos da maior categoria monomarca do automobilismo nacional partem para a segunda etapa nos dias 20 e 21 de maio no Autódromo de Tarumã, em Viamão, no Rio Grande do Sul.

A primeira corrida, disputada no sábado (29) marcou a estreia oficial dos novos Hyundai HB20 2023 na categoria. As vitórias nas categorias na primeira disputa do ano ficaram com Leo Rufino na PRO, Pedro Burger na ELITE e, inicialmente, Thiago Lopes na SUPER. Lopes, contudo, foi punido com o acréscimo de 20 segundos por largar fora de posição e perdeu a vitória. Quem se beneficiou foi Enzo Falquete, que também havia conquistado a pole position e foi declarado vencedor.

Com a inversão das nove primeiras posições do grid, quem herdou a posição de honra para a segunda corrida foi Marcus índio na categoria Pro. O piloto do carro #21 largou bem e dividiu a primeira freada com Daniel Nino – os dois chegaram a se tocar na primeira perna do S do Senna. Na Curva do Sol, Índio tomou a frente e administrou a vantagem até começar a sofrer ataques de Ernani Kuhn com pouco mais de seis minutos no regressivo. Kuhn largou da quinta colocação e impôs um bom ritmo para alcançar o ponteiro e terminar a 0s300 do vencedor. Completaram o pódio da PRO os pilotos Daniel Nino, Alberto Cattucci e Beto Cavaleiro.

Pela categoria Elite, quem ficou com o lugar mais alto do pódio foi Victor Andrade, que sonhava em vencer uma corrida no autódromo paulistano e largou na quinta colocação para a segunda prova. Completam o pódio da categoria ELITE os pilotos Luciano Viscardi, Tiago Sansana, Lucas Bornemann e Rafael Velho.

Na SUPER, Augusto Freitas foi o vencedor. Subiram ao pódio junto com Freitas os pilotos Thiago Lopes, Enzo Falquete, Gustavo Bortolozzo e Rangel Zen. Agora a Copa Shell Hyundai HB20 parte para o Rio Grande do Sul, no tradicional autódromo de Tarumã, em Viamão, nos dias 20 e 21 de maio, para a segunda etapa da temporada.

O que disseram os vencedores da segunda Corrida 2:

Marcus Índio #21 – vencedor da PRO

“Ontem não foi um dia tão bom, mas hoje foi sensacional. Amanhã é o meu aniversário e este foi o melhor presente impossível. Começamos bem o campeonato e vamos embora buscar o título”.

Victor Andrade #22 – vencedor da ELITE

“Sensacional. Eu sempre sonhei ganhar uma corrida em Interlagos e realizar esse sonho hoje é muito especial, ainda mais na categoria Elite que tem pilotos mais experientes. Foi um fim de semana muito positivo, com dois pódios e agora quero buscar a vitória mais uma vez em Tarumã no mês que vem”.

Augusto Freitas #4 – vencedor da SUPER

“Estou muito feliz, foi muito difícil… ontem largamos de terceiro, acabamos tomando uma penalização e eu fiquei muito chateado, claro. Hoje largamos de terceiro, batalhamos, fizemos ultrapassagens no lugar certo e consegui abrir alguns carros de vantagem para o segundo colocado da categoria. Muito obrigado a todos, estou muito feliz”.

Resultado da Corrida 2 em Interlagos

1. MARCUS INDIO (PRO), 13 voltas em 29min01s091

2. ERNANI KUHN (PRO), 0.300

3. THIAGO RIBERI/DANIEL NINO (PRO), a 1.179

4. ALBERTO CATTUCCI (PRO), a 1.613

5. BETO CAVALEIRO (PRO), a 2.138

6. BRUNO TESTA (PRO), a 2.522

7. LEO RUFINO (PRO), a 3.392

8. FABRICIO LANCONI (PRO), a 5.522

9. JOAO P BORTOLUZZI (PRO), a 6.395

10. ENZO GIANFRATTI (PRO), a 7.396

11. VICTOR ANDRADE (ELI), a 12.046

12. CHRIS BORNEMANN (PRO), a 12.644

13. L VISCARDI/S SIQUEIRA (ELI), a 15.362

14. TIAGO SANSANA (ELI), a 16.850

15. LUCAS BORNEMANN (ELI), a 17.108

16. ROGERIO MOTTA (PRO), a 17.364

17. RAFAEL VELHO (ELI), a 17.711

18. LEO MARTINS (ELI), a 18.582

19. AUGUSTO FREITAS (SUP), a 21.727

20. DIEGO VALLINI (ELI), a 22.727

21. THIAGO RIZZO (ELI), a 26.077

22. PEDRO PERDONCINI (ELI), a 26.746

23. THALINE CHICOSKI (ELI), a 27.033

24. THIAGO LOPES (SUP), a 27.872

25. TULIO PATTO/P BURGER (ELI), a 31.261

26. ENZO FALQUETE (SUP), a 32.269

27. GUSTAVO/VINICIUS BORTOLOZO (SUP), a 35.669

28. VITO/AGOSTINHO ARDITO (ELI), a 35.834

29. RANGEL ZEN (SUP), a 37.606

30. ANDRE PEDROTTI (SUP), a 39.653

31. MARCELO ZEBRA (SUP), a 39.954

32. SAMUEL DAMIN (SUP), a 42.151

33. RODRIGO CASTRO (SUP), a 47.785

34. SILVIO GATAO (SUP), a 56.822

35. CLAUDIO HARMUCH (SUP), a 1:03.541

36. LEANDRO PARIZOTTO (SUP), a 1:08.472

37. ROGERIO CRUZEIRO (SUP), a 1:08.632

38. THIAGO LOURENCO (ELI), a 1 volta

Não completaram

EDUARDO DORIGUEL (SUP)

ULI DIAS/W PONTES (SUP)

DUDU FUENTES (PRO)

Calendário da temporada 2023 da Copa Shell Hyundai HB20

29 e 30 de abril – Etapa 1 – Interlagos – São Paulo/SP

20 e 21 de maio – Etapa 2 – Tarumã – Viamão/RS

8 e 9 de julho – Etapa 3 – Interlagos – São Paulo/SP

5 e 6 de agosto – Etapa 4 – Velocitta – Mogi Guaçu/SP

26 e 27 de agosto – Etapa 5 – Goiânia/GO

16 e 17 de setembro – Etapa 6 – Velopark – Nova Santa Rita/RS

25 e 26 de setembro – Etapa 7 – Brasília/DF*

16 e 17 de dezembro – Etapa 8 – Interlagos – São Paulo/SP

*local a confirmar