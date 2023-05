Corpo de mulher é encontrado na Lagoa dos Pássaros em Artur Nogueira

Nesta sexta-feira, dia 5 de maio, por volta das 9h30, o corpo de uma mulher foi encontrado sem vida na Lagoa dos Pássaros em Artur Nogueira. O corpo estava boiando na lagoa e foi encontrado por um popular que estava passando pelo local e acionou a Polícia Municipal.

De acordo com as primeiras informações, o corpo é de uma mulher adulta, no entanto, não há ainda uma identificação do corpo e são poucas as informações sobre o caso. A Polícia Civil assumiu o caso e aguarda a análise da Polícia Cientifica para mais informações.

Atualização do caso

O corpo encontrado morto na Lagoa dos Pássaros foi identificado como sendo da moradora de Artur Nogueira, Adenilda Custódio. Ela morava próximo da lagoa e deixou uma filha. As circunstâncias da morte ainda está sendo investigada pela Polícia Civil.