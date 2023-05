Craque do futsal brasileiro estará em Amparo

Na próxima quarta-feira, 24, Amparo recebe uma das maiores referências do futsal mundial. Lenísio Teixeira Júnior, pentacampeão da Liga Futsal, e considerado o segundo melhor jogador do Mundo estará no Centro Esportivo do Trabalhador do Jardim Camandocaia.

Ele estará com alunos e professores da modalidade, através do Circuito Sesc de Esportes, ação que leva atletas de referência aos municípios, buscando aproximar estudantes ou praticantes da modalidade do atleta específico, proporcionando experiências práticas aos participantes.

O evento está agendado para ter início às 18h30 e é aberto para todos os interessados.