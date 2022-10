Crianças de Águas da Prata recebem kimonos de projeto patrocinado pela Renovias

Patrocinados pela Renovias através da Lei de Incentivo ao Esporte, 13 crianças e jovens atendidos pelo Projeto Jovem Talento – Fase IV, receberam nesta quinta-feira (29) kimonos para a participação nas atividades esportivas, realizadas no contraturno escolar.

As aulas são oferecidas gratuitamente para alunos de escolas públicas, de 7 a 17 anos de idade. Pais e familiares das crianças e jovens beneficiados pelo projeto, participaram da entrega dos kimonos, em clima de muita alegria.

“É um projeto muito bom para as nossas crianças. Ajuda na disciplina e, principalmente, para mantê-los ocupados, longe das ruas”, comenta a mãe do aluno Carlos Eduardo, Paula Aparecida Fortes.

As aulas de judô acontecem duas vezes por semana, com 1h30 de duração, e são realizadas pelos instrutores do Instituto Jovens de Ouro. Além de Águas da Prata, alunos das cidades de Aguaí, Espírito Santo do Pinhal, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo e Vargem Grande do Sul também fazem parte do projeto.

As atividades começaram no mês de abril e, com a entrega dos kimonos, os núcleos esportivos já estão totalmente equipados, inclusive com a instalação de tatames.

O objetivo do projeto é oferecer à crianças e jovens, uma ampla apropriação do conhecimento físico, técnico e tático, que fundamentam a modalidade judô. “Além de promover a prática esportiva e oferecer formação técnica, o projeto ainda agrega valores morais e éticos na formação das crianças e jovens. Através do esporte, eles incorporam valores como amizade, fraternidade, solidariedade, humildade, companheirismo e espírito competitivo, valores estes, que os acompanharão durante toda a vida”, destaca o gerente geral do projeto, Fernando Silva.

O Projeto Jovem Talento – Fase IV, patrocinado pela Renovias, tem como

público-alvo, as comunidades menos favorecidas, visando propiciar direitos fundamentais, tais como desenvolvimento pessoal e social e de integridade física, psicológica e moral, além de auxiliar na diminuição da ociosidade e, consequentemente, na diminuição do risco social.

Todos os aportes nas leis de incentivo trazem muitos benefícios para a sociedade, especialmente para as crianças. O projeto Jovem Talento é prova disso, uma vez que está contribuindo para a formação de futuros adultos éticos, disciplinados e saudáveis, enfatiza o presidente da Renovias, Rogério Cezar Bahú.