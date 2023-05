Cultura abre inscrição para Concurso Estímulo para Cantores Líricos Esta é a 16ª edição do programa, que premia jovens talentos artísticos no campo da música lírica

Estão abertas a partir desta quarta-feira, 10 de maio, até 23 de junho, as inscrições para a 16ª edição do Concurso Estímulo para Cantores Líricos, um dos mais concorridos do gênero no País. Os interessados devem preencher um formulário on-line disponível no Portal da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo ( https://portalcultura.campinas.sp.gov.br/editais ).

Podem participar da competição pessoas físicas, com idade entre 18 e 35 anos, estudantes de escolas de música de todo o Brasil e profissionais em início de carreira.

Os candidatos inscritos concorrerão nas seguintes categorias e prêmios: Melhor Voz Feminina (R$ 6.000,00), Melhor Voz Masculina (R$ 6.000,00); Melhor Intérprete de Ópera de Antônio Carlos Gomes (R$ 4.500,00) e Melhor Intérprete de Canção de Câmera de Antônio Carlos Gomes (R$ 3.500,00).

Mais informações por e-mail: editais.cultura@campinas.sp.gov.br

Carlos Gomes

O objetivo do concurso é estimular e revelar jovens talentos artísticos no campo da música lírica e também contribuir para a divulgação das obras do compositor campineiro Carlos Gomes.

O concurso tem o apoio do Centro de Ciências, Letras e Artes (CCLA) e faz parte da programação do Mês Carlos Gomes, que é celebrado em setembro.

A etapa final será aberta ao público no dia 27 de setembro, às 19h, no Auditório do CCLA.

Os vencedores do concurso também participarão de um concerto da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, no dia 30 de setembro, às 19h, no Teatro Municipal Castro Mendes. A apresentação servirá de experiência como registro para o currículo artístico de cada um e oportunidade de se apresentar frente a um corpo de orquestra.

Serviço

XVI Concurso Estímulo para Cantores Líricos 2023