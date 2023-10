Cultura e Educação se unem e levam diversão para crianças de Artur Nogueira

Alunos das oficinas de teatro mantidas pela Prefeitura estão apresentando peças nas Unidades de Pré-escola e Ensino Fundamental durante os meses de outubro e novembro

Em comemoração ao dia das crianças, as Secretarias de Cultura & Turismo e Educação de Artur Nogueira se unem durante os meses de outubro e novembro para levar diversão às crianças do município.

Os alunos das oficinas de teatro do Centro Cultural Tom Jobim, mantido pela Prefeitura, estão apresentando uma peça especial nas Unidades de Pré-escola e Ensino Fundamental. De acordo com a secretária de Educação, Débora Sacilotto, as apresentações são destinadas apenas aos alunos da rede municipal, não sendo abertas ao público geral.

Na última semana, segundo o cronograma, algumas escolas já sediaram a peça: EMEF Pref. Ederaldo Rossetti (CAIC), EMEI Maria Lúcia de C. Castro, EMEF Aparecida Dias, e EMEF Ver. Prof. Amaro Rodrigues (Ninico).

O prefeito Lucas Sia (PSD) ressalta que o compromisso da gestão é construir um presente e um futuro brilhantes para as crianças nogueirenses. “É nossa responsabilidade proporcionar a esses alunos muitos momentos de alegria, aprendizado, e claro, diversão”, diz.

SINOPSE

A peça “Gentil Primavera” fala sobre Sofia, uma menina cativante e muito querida pelos amigos, que precisa lidar com certos desafios e problemas após ganhar um presente de sua tia: um novo celular.

A história reflete em temas como meio ambiente, relação entre amigos, e o poder que a tecnologia tem para ajudar ou atrapalhar as crianças. O diretor da peça, André Câmara, ressalta que a história fala sobre o momento em que vivemos e gera diversas reflexões nos espectadores.

“É fundamental fazer essa reflexão no mês das crianças, para que junto à comunidade escolar e a família, todos entendam a importância das novas gerações para a construção do nosso futuro”, conclui Câmara.

ELENCO

Direção: André Câmara

Dramaturgia: André Câmara, Jane-Xanfra e Fernanda Beltramini

Elenco: Érica Moreno, Mônica Castro, Anna Júlia da Costa, Isabella Pereira Gonçalves, Flora lis, Mayara Ambrósio, Mônica Castro, Alice Braga Oliveira, Allanna Dóro Lucio, Maria Catarina, Teresani de Oliveira, Livya Braz Venancio, Letícia Santos Franco, Stephany Jarniak Costa, Priscila Paula Narciso Cambiembie, Millena Gomes de Almeida, Davi Gomes de Almeida, Ian silva de Carvalho Castelani, Isadora Harumi Ytoga, Ana Minqueli, Ana Beatriz Campos Sousa, Sofia Tôrres Marçal Oliveira, Mayara Kenne Ambrósio, Claudete Clementina, Jane-Xanfra, Isabela Vieira Nascimento, Lucas Vieira Nascimento, Thieli couto, Julia Marcolino, Hafhra Yôyô Niimi.

CRONOGRAMA

Confira as próximas escolas a sediarem a peça teatral:

11/10 – quarta-feira

8h e 14h – EMEF Osni José de Souza/ EMEF Edmo W. Cardoso

9h30 e 15h30 – EMEI Sergio M. Leme

19/10 – quinta-feira

8h e 14h – EMEF Mª Plascidina de A. Filippini/ EMEF Profª. Alcídia T. W. Matteis

9h30 – CEMEI Denise Del’ Alamo

15h30 – CEMEI Amazílio Teresani

26/10 – quinta-feira

8h e 14h – EMEF Francisco Cardona

9h30 – EMEI Luiz Amaro

01/11 – quarta-feira

8h e 14h – EMEF Elysiário Del’ Alamo

9h30 e 15h30 – EMEI Regina Posi