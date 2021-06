Curso de pós-graduação realiza simulação de emergência

O curso de pós-graduação em Enfermagem em UTI e Emergência, do UNASP campus São Paulo, preparou uma aula de simulação no último domingo (30). Tendo a participação e apoio do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), os alunos puderam ver e aprender como podem atuar numa situação de emergência.

O enfermeiro e aluno do curso, Michael Rangel, conta que se surpreendeu bastante com a aula prática. “Eu achei que tudo ia ser mais teórico, mas a prática foi super legal”, afirma. Além disso, ele destaca que apesar de ter iniciado o curso há pouco tempo, já aprendeu bastante e está aplicando no seu dia a dia de trabalho, no pronto-socorro do Hospital Mboi Mirim.

Em contrapartida o aluno Pedro Santos, destaca que esse tipo de aula prática é importante principalmente para que os enfermeiros aprendam diminuir ao máximo os danos possíveis à vítima e/ou paciente. Ele acredita que o estudo tem extrema importância, por isso decidiu fazer a pós-graduação do UNASP. “A gente precisa sempre estar se atualizando, principalmente com essas aulas práticas que aplicamos no dia a dia do nosso trabalho”, completa.

Pós-graduação em Enfermagem em UTI e Emergência

Quem opta pelo cuidado de pacientes em terapia intensiva deve ser especializado para ser um profissional altamente capacitado par​a agir rapidamente, de forma humanista e com alto conhecimen​to nas tecnologias mais avançada. O curso tem aspecto multiprofissional, o que é fundamental no trabalho nas unida​des de terapia intensiva.​ O curso de pós-graduação em Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva e Emergência tem como diferenciais, uma completa estrutura de ensino e professores titulados e atuantes no mercado de trabalho, além do certificado pela American Heart Association, Basic Life Support – BLS e salas de aula equipadas com multimídia.