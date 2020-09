Deputado Edmir Chedid recebe diagnóstico positivo para a Covid-19

O deputado Edmir Chedid (DEM) declarou nesta terça-feira (1º) que recebeu diagnóstico positivo para a Covid-19. Num vídeo publicado no Facebook, afirmou que, apesar de ter seguido os protocolos e as recomendações para evitar o contágio, contraiu o coronavírus.

O parlamentar, no entanto, afirmou que não irá tirar licença do cargo e que continuará executando suas atividades de forma remota.

“Mesmo mantendo todas as recomendações médico-sanitárias de distanciamento social, do uso de máscara, de lavar as mãos e utilizar álcool em gel, e segundo o princípio de transparência que sempre pautou minha vida pública, informo que hoje fui diagnosticado com a Covid-19.

Estou bem, sem sintomas, e vou seguir trabalhando da minha casa, mantendo distanciamento e isolamento social. Vou continuar desempenhando minhas funções de forma remota”, declarou em vídeo.

O parlamentar ficará em observação por 10 dias, conforme recomendação de médicos que o acompanham no tratamento da Covid-19. A partir desta quarta-feira (02), todos os servidores que tiveram contato com Edmir Chedid por mais de 20 minutos e com menos de um metro de distanciamento também deverão realizar testes para a Covid-19. “Trata-se de uma medida fundamental”, complementou.

Membro efetivo da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa (Alesp), o parlamentar seguirá trabalhando de forma remota. Não há prazo para o retorno das atividades presenciais. “Por isso, peço a todos que continuem mantendo as medidas de segurança a fim de evitarem o contágio.

Utilizem máscaras, álcool em gel e mantenham o distanciamento social. Esta doença é grave”, finalizou Edmir Chedid.