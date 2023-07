Deputado Estadual Gilmaci Santos esteve visitando Pedreira

O Deputado Estadual e 1º Vice-presidente da Alesp Gilmaci Santos (Republicanos) esteve visitando Pedreira na manhã da sexta-feira, 14 de julho, sendo recepcionado no Paço Municipal pelo Prefeito Fábio Polidoro.

Estiveram acompanhando o encontro os secretários do Município, o Coordenador de Proteção e Defesa Civil de Pedreira Eduardo Pazini, o presidente do partido Republicanos de Pedreira Valdemar da Silva Franco, o Coordenador Regional do Republicanos Saulo Rodrigues e Guardas Municipais.

Durante a reunião, os secretários presentes tiveram a oportunidade de discutir as demandas da cidade, onde o Deputado Gilmaci Santos se colocou à disposição para auxiliar o Município.

“Gostaria de expressar a gratidão pela oportunidade de realizar esta reunião construtiva e significativa. Durante o encontro, tivemos a oportunidade de discutir as demandas necessárias para a cidade. Quero enfatizar nosso compromisso em ajudar no que for possível, faremos todos os esforços para prestar auxílio”, destacou o Deputado Gilmaci Santos.

O Prefeito Fábio Polidoro fez questão de agradecer ao Deputado por sua presença. “Desejo expressar meus sinceros agradecimentos por esta visita, Pedreira está sempre de portas abertas para recebê-lo”, concluiu.