Prefeitura de Engenheiro Coelho promove desenvolvimento urbano com o prolongamento da Rua 15 de Novembro

A Prefeitura de Engenheiro Coelho deu mais um passo em direção ao desenvolvimento urbano da cidade com a desapropriação de um imóvel localizado na Rua 07 de Setembro, número 394, no centro.

Nesta semana, teve início o trabalho de demolição no local, marcando o início do projeto de prolongamento da Rua 15 de Novembro. Essa iniciativa visa promover melhorias no centro da cidade, impulsionando a vida comercial e facilitando o acesso a serviços bancários, casas lotéricas e outros estabelecimentos.