Desfile Cívico de Pedreira aconteceu no último dia 6 de setembro

Pedreira viveu momentos de grande emoção no último dia 6 de setembro, quando celebrou a Independência do Brasil com um grandioso Desfile Cívico. O evento teve início às 19h, nas proximidades da EMEF “Humberto Piva”, onde os participantes se concentraram para dar vida a uma celebração memorável.

Ao longo da Rua Antônio Pedro, o Desfile cativou o público presente, que se aglomerou pelo trajeto para prestigiar as apresentações especiais defronte ao Palanque Oficial, repleto de autoridades e convidados. Foi uma oportunidade única para a comunidade pedreirense mostrar seu orgulho e patriotismo.

As equipes das Secretarias Municipais de Educação e de Cultura e Economia Criativa, contando com o apoio dos demais departamentos municipais, estiveram coordenando a concentração dos participantes e a logística do Desfile. Diversas entidades, escolas municipais, estaduais e particulares, Terceiro Setor, APAE, ONGs, grupos da Terceira Idade, fanfarras, Tiro de Guerra, Corpo de Bombeiros e o imponente 28º Batalhão de Infantaria Mecanizado (28º BI MEC) participaram do evento. Este último trouxe consigo uma atração especial: o Blindado “Guarani”, um tanque de guerra do exército que ficou exposto em frente ao Banco Bradesco horas antes do início do evento, e que participou do Desfile logo depois.

João Paulo Nascimento, Secretário de Cultura e Economia Criativa, falou sobre a ação na cidade. “O Desfile Cívico é um evento tradicional que reúne as famílias. Ao darmos nosso apoio e auxílio na organização, demonstramos nosso respeito à comunidade pedreirense. É um prazer para a Secretaria de Cultura e Economia Criativa contribuir para o sucesso deste momento especial”, destacou.