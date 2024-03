Devido reforma da Praça CEU, atividades grupais do CRAS III mudarão temporariamente de local

Em decorrência da reforma da Praça CEU, no Istor Luppi, que teve início no fim de janeiro, os grupos do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) III – que atendem diariamente crianças a partir de seis anos, adolescentes, adultos e idosos residentes no entorno – precisarão mudar de local por questões de segurança.

Em busca por um novo espaço para dar continuidade aos trabalhos, a equipe do CRAS III efetuou articulações com um importante parceiro do território: o Lar Espirita “Inácio Ferreira”. O representante do local, Sr. Donizete, entendeu a situação e gentilmente cedeu suas dependências para realização das atividades.

Desta forma, a partir da próxima segunda-feira, 4 de março, todos os coletivos que antes eram desenvolvidos nas dependências da Praça CEU passam a ser executados na sede do Lar “Inácio Ferreira”, que está localizado na Rua José Alfano, n° 252, Istor Luppi, bem próximo ao CRAS III.

Além dos grupos do SCFV já mencionados, o espaço do Lar também abrigará o SCFV da Associação Itapirense de Preparo ao Adolescente – AIPA, que também possui um grupo de adolescentes atendidos diariamente na Praça CEU.

“Queremos agradecer imensamente a colaboração do Sr. Donizete e dos demais representantes do Lar “Inácio Ferreira” em mais essa parceria em prol da comunidade”, disse a assistente social Tânia Sartorelli, coordenadora do CRAS III.

Outras reuniões que acontecem com frequência mensal também serão realizadas no novo local, até que a reforma seja concluída. Os demais atendimentos técnicos seguem no espaço da Praça CEU.