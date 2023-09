Dia da Árvore é Celebrado com Plantio de Mudas e Atividades de Conscientização nas Escolas Municipais de Holambra

Da redação

Foto Divulgação Prefeitura Municipal

Neste 21 de setembro, data em que se celebra o Dia da Árvore em todo o Brasil, os alunos da rede municipal de ensino de Holambra se unem em um esforço conjunto para enfatizar a importância da preservação ambiental, as escolas promovem atividades de conscientização e planejamento de mudas em uma demonstração de compromisso com o meio ambiente.

Conscientização e Educação Ambiental em Foco

As escolas municipais de Holambra adotaram o Dia da Árvore como uma oportunidade valiosa para educar os alunos sobre a importância das árvores e da natureza em nossas vidas. Desde os primeiros anos de vida escolar, as crianças são incentivadas a compreenderem o papel fundamental das árvores na manutenção do equilíbrio ecológico e na qualidade de vida das pessoas.

Uma das práticas mais visíveis e impactantes durante o Dia da Árvore é o planejamento de mudas nas próprias escolas. Cada unidade de ensino realiza seu planejamento simbólico, proporcionando aos alunos a experiência prática de contribuir para a ampliação das áreas verdes.

O planejamento de mudanças não apenas melhora a estética das escolas, mas também promove a conscientização sobre a necessidade de restaurar os ecossistemas locais e combater a manipulação ambiental. Além disso, os alunos aprendem sobre a seleção adequada de espécies nativas e a importância de cuidar das árvores após o plantio, garantindo seu crescimento saudável.

Em Holambra, o Dia da Árvore não é apenas uma celebração anual, mas uma parte integrante da educação ambiental e do compromisso contínuo da comunidade com a preservação da natureza. Através da conscientização e do plantio de mudas, os alunos são inspirados a cuidar do planeta e a cultivar um futuro mais verde e sustentável para todos.