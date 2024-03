Dia de Campo abre 4ª Calagem de Outono para agricultores em Artur Nogueira

Evento sediado na Fazenda Maná reuniu dezenas de agricultores, autoridades locais e estaduais, além das empresas parceiras

Nesta sexta-feira (15), Artur Nogueira sediou o lançamento da 4ª Campanha de Calagem de Outono. O evento reuniu dezenas de agricultores de toda a região, além autoridades locais, estaduais e empresas parceiras.

As palestras e a troca de experiências marcaram o evento, que também contou com apresentação prática em campo e almoço especial.

A mesa foi composta pelo vice-prefeito Davi da Rádio (PSDB); secretário executivo da pasta no Estado, Edson Fernandes; sub secretário, Orlando Melo de Castro; secretário municipal, Odair Boer; representante da CATI, Gerson Cazentini Filho; diretor da CATI regional de Mogi Mirim, Diego Barroso; diretor executivo da ANDA, Ricardo Tortorella.

O evento foi promovido pela Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Agricultura, em parceria com a CATI. A ação também contou com apoio do Instituto Agronômico de Campinas (IAC) e patrocínio da Sicredi e da Yara Brasil.

O prefeito Lucas Sia (PSD), representado pelo vice Davi Fernandes (PSDB), destacou o apoio constante que a gestão dá à agricultura nogueirense. “Nosso compromisso contínuo é apoiar e incentivar o desenvolvimento da cidade em todos os sentidos, inclusive ao fornecer orientações e recursos necessários para que os agricultores locais prosperem”, disse.

PROGRAMAÇÃO

Abertura: Odair Boer (secretário de Agricultura) e Diego Barrozo (Zootecnista e diretor técnico de divisão da CATI regional de Mogi Mirim);

Palestra 1: A prática da calagem como um investimento em produtividade – Eng.º Agr.º PhD. Heitor Cantarella;

Patrocínio 2: Sicredi;

Apresentação do programa Solo + Fértil: Engenheiro agrº Vinicius Sampaio do Nascimento;

Palestra 2: Práticas para conservação do solo – Eng.º Agr.º Luiz Dias de Sá;

Patrocínio 1: Yara Brasil;

Informes: DIPAM;

Apresentação em campo: Regulagem de máquinas e qualidade de aplicação – Eng.º Agr.º Dr. Afonso Peche Filho;

Almoço

AÇÕES COM FOCO NA CALAGEM

Caracterizado como um período de transição, com chuvas brandas e umidade do solo adequada, a época do outono é considerado ideal para a correção dos problemas de acidez, assim como para a realização de práticas mecânicas de mobilização, permitindo a incorporação dos corretivos e manutenção das práticas conservacionistas.

Neste contexto, as atividades de assistência técnica e extensão rural da Secretaria de Agricultura de Artur Nogueira estão focadas em ações de orientação, prestações de serviço e capacitação específica neste tema durante a campanha.