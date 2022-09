Dia Internacional da Paz: trabalhar conflitos com racionalidade e diplomacia em sala de aula

Associado à UNESCO, Colégio Rio Branco traz novo programa para ensinar

a importância da mediação de conflitos para a promoção da paz na

formação

Dia Internacional da Paz: trabalhar conflitos com racionalidade e

diplomacia é essencial em sala de aula

_Associado à UNESCO, Colégio Rio Branco traz novo programa para

ensinar a importância da mediação de conflitos para a promoção da

paz na formação dos jovens_

O Dia Internacional da Paz é celebrado, anualmente, em 21 de setembro.

Proclamada em 1981 pela Organização das Nações Unidas (ONU), durante

uma Assembleia Geral, a data é referenciada como um momento de

cessar-fogo e de não-violência global, estimulando a discussão sobre

medidas que busquem a harmonia entre povos e a preservação de boas

relações, tendo como premissa a diplomacia.

“Apesar de poder gerar certo desconforto e possuir consequências, o

conflito é inerente ao relacionamento entre as pessoas e imaginar o

coletivo sem conflitos é irreal”, afirma a professora Esther

Carvalho, diretora-geral do Colégio Rio Branco. A gestora sublinha a

importância de trabalhar o tema com os jovens em contexto escolar e

sugere percursos para assegurar um ambiente que promova o diálogo e a

paz, trazendo uma perspectiva positiva do conflito.

Ela destaca que “a escola deve buscar novos caminhos para trabalhar as

relações interpessoais, voltando o olhar aos novos desafios da

convivência coletiva. Conhecimentos de estratégias de mediação de

conflitos, por exemplo, são aliados no momento de lidar com tais

questões”. Essa abordagem dialoga com o projeto político pedagógico

da escola que faz parte do Programa de Escolas Associadas (PEA), da

UNESCO.

Como parte de um conjunto de ações que visam aprimorar a convivência

entre os alunos, o colégio iniciou o _Peer Mediation Program _(Programa

de Mediação de Pares), uma iniciativa de formação, com

certificação internacional, para que estudantes, dentro de sua

maturidade, sejam capazes de mediar conflitos. Essa iniciativa é feita

em parceria com a Consultoria Gente Agente, representante exclusiva no

Brasil do renomado instituto norte-americano _Conflict Resolution

Unlimited Institute_ (CRU).

Coordenado por uma equipe pedagógica da escola, o programa tem como

missão ensinar aos jovens que cursam o 8º e 9º ano do Ensino

Fundamental formas efetivas e pacíficas de lidar com conflitos. O grupo

piloto está passando por uma formação específica, assim como a

coordenação do programa. Estão previstas uma série de etapas de

sensibilização e implementação na comunidade escolar. Assim, é

inserido no plano pedagógico o desenvolvimento de compreensão,

respeito e habilidade de cooperar com os outros em um mundo

multicultural e cada vez mais diverso.

Ao longo das atividades propostas, os alunos aperfeiçoam suas

competências socioemocionais para lidar com suas diferenças

interpessoais e constroem repertório que permita uma mediação, de

forma imparcial, de atritos cotidianos, respeitando o protagonismo de

cada um dos colegas. “Favorecer essas qualidades em uma nova abordagem

permitirá que esses jovens sejam indivíduos únicos, capazes de buscar

a melhor maneira de conviver e manter a paz, no ambiente escolar e fora

dele”, conclui Esther Carvalho.

Sobre o Colégio Rio Branco (www.crb.g12.br [1]) – O Colégio Rio

Branco é uma das mais reconhecidas instituições de ensino do Brasil,

com unidades de Educação Infantil ao Ensino Médio em São Paulo

(Higienópolis) e Cotia (Granja Vianna). O colégio é associado à

UNESCO e orienta seu projeto pedagógico na aquisição de conhecimentos

e competências permeadas pelo diálogo, respeito à diversidade,

atitude crítica e edificada em princípios éticos e de solidariedade.