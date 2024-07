Diante de crise hídrica regional, Saean inicia racionamento de água

Fornecimento será paralisado em horários estratégicos em todos os bairros e condomínios; população deve se programar para atividades essenciais

A crise hídrica que afeta a região de Artur Nogueira vem se agravando, forçando o Serviço de Água e Esgoto (Saean) a adotar medidas emergenciais para garantir a distribuição equitativa de água para todos os moradores. A partir desta segunda-feira (22), o Saean implementará o racionamento de água.

A medida visa evitar que falte água nas residências, e garantir a administração do recurso da melhor maneira possível durante este período crítico. A crise hídrica atual reduziu significativamente o nível do reservatório Cotrins, e os reservatórios de água bruta estão com apenas 20% da capacidade.

A estiagem é ainda mais severa do que a crise de 2014 e está impactando não apenas Artur Nogueira, mas várias cidades da região. Neste momento, a colaboração da população é indispensável.

De acordo com a superintendente do Saean, Gabriela Montoya, muitos relatos de desperdício têm sido recebidos, com moradores lavando calçadas e carros, mesmo em meio à estiagem.

“Infelizmente, temos percebido que muitos moradores não colaboram. Sabendo que estamos em um período de estiagem, ainda assim, lavam calçadas, carros e desperdiçam água. Precisamos da colaboração de todos para atravessar esta crise,” afirmou.

O Serviço de Água e Esgoto reforça que estão sendo aplicadas multas em casos de flagrante de desperdício de água. Para isso, fiscais do Saean estão realizando rondas diárias em todos os bairros para garantir que as regras de uso consciente sejam cumpridas e para identificar e coibir práticas inadequadas.

COMO FUNCIONARÁ O RODÍZIO?

-O bombeamento de água será ligado das 6h30 às 8h.

-Em seguida, será interrompido e retomado das 11h às 13h.

-Novamente interrompido, o bombeamento voltará das 17h às 19h.

-Durante a noite, o sistema permanecerá fechado, reabrindo no dia seguinte às 6h30.

Segundo o Saean, essa escala foi definida para garantir que a água esteja disponível nos horários em que as pessoas estão em casa, como na hora de acordar, na hora do almoço e no retorno à noite para tomar banho.

A estratégia é fechar e abrir o fornecimento de água para todas as áreas simultaneamente, garantindo que nenhum bairro fique sem abastecimento. Essa medida abrange todos os bairros e condomínios da cidade.

“É importante que todos os moradores se organizem para utilizar a água apenas para necessidades essenciais, como tomar banho e preparar alimentos”, reforçou a autarquia.

O rodízio poderá ser ajustado conforme necessário, com base nos resultados dos primeiros dias. O racionamento permanecerá em vigor até que os níveis dos reservatórios sejam normalizados.