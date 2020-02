Divisão de Arrecadação realiza treinamento do Sistema Empresa Fácil em Mogi Guaçu

Na manhã da terça-feira, dia 11, foi realizado no Auditório 2 da ACIMG (Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu), pela Divisão de Arrecadação, o treinamento de contadores e funcionários da área fiscal no “Sistema Empresa Fácil”.

Essa é mais uma etapa do projeto Cidade Inteligente, que tem proporcionado importantes avanços na modernização da máquina pública.

O SIM (Soluções Integradas Municipais) é o projeto que proporcionará melhorias na área das novas tecnologias, a serem aplicadas para garantir qualidade e agilidade nos serviços públicos.

Com o sistema, que já está no mercado há dez anos, escritórios conseguem ver a viabilidade de suas atividades segundo a lei municipal diretamente do computador, sem a necessidade de ir até a Prefeitura homologar algo e otimiza as informações que chegam aos gestores municipais.

Além disso, ele realiza todos os processos necessários de uma empresa de maneira 100% digital e, quando for solicitado algo no sistema, este responderá diretamente no e-mail do solicitante.

Entre as novidades do SIM-Empresa Fácil está a liberação do alvará provisório com prazo de 90 dias até que seja realizada a emissão de laudos técnicos de vistoria pelos órgãos responsáveis e a expedição do alvará de fiscalização para funcionamento definitivo.

Outro treinamento está previsto para a quarta-feira, das 8h30 às 12h, também no Auditório 2 da ACIMG.