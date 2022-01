Divulgada lista de convocação para provas de aptidão das Etecs

Relação de convocados para os cursos técnicos de Canto, Dança, Regência e Teatro está disponível na internet; fase específica será online

O candidato que fez sua inscrição para os cursos técnicos de Canto, Dança, Regência e Teatro pode conferir a lista de convocados para a prova de aptidão a partir das 15 horas desta segunda-feira (3), pela internet e na Escola Técnica Estadual (Etec) onde pretende estudar.

Os exames de aptidão do processo seletivo para o primeiro semestre de 2022 serão realizados amanhã (4), no formato online, pela plataforma digital do Vestibulinho. As provas para Canto, Dança e Regência incluem etapas teórica com questões dissertativas e parte prática por meio do envio de um ou dois vídeos, de acordo com o curso escolhido. Já quem disputa uma vaga no curso técnico de Teatro, a prova será exclusivamente prática, com envio de vídeo. As orientações e conteúdos que serão abordados estão detalhados na Portaria e no Manual do Candidato.

O resultado da prova de aptidão, a primeira lista de convocados para os cursos de Canto, Dança, Regência e Teatro e a convocação para envio dos documentos de matrícula serão divulgados pela internet, no dia 10 de janeiro.

Atenção ao calendário

Na próxima segunda-feira (10), será divulgada também a lista de classificação geral para os demais cursos Técnicos, Integrado, Médio com ênfase e Especialização, no site do Vestibulinho.

É importante ressaltar que o acompanhamento das etapas do processo seletivo, a verificação das listas de convocação e demais divulgações são de inteira responsabilidade do candidato ou de seu representante legal.

Acompanhe as próximas datas do calendário do Vestibulinho para o primeiro semestre de 2022:

4 de janeiro – Provas online de aptidão para os cursos técnicos de Canto, Dança, Regência e Teatro;

10 de janeiro, a partir das 15 horas – Divulgação da classificação da prova de aptidão online e dos demais cursos; convocação para envio dos documentos de matrícula da primeira chamada por meio do site www.vestibulinhoetec.com.br;

11 a 13 de janeiro – Matrícula dos convocados na primeira lista e envio de documentação de matrícula por meio digital;

20 de janeiro, a partir das 15 horas – Divulgação do deferimento e indeferimento das matrículas – primeira lista de convocação, pelo site do Vestibulinho;

21 a 24 de janeiro – Recurso da matrícula para correção da documentação e/ou envio da documentação para os candidatos que perderam o prazo inicial da matrícula – primeira lista de convocação, pelo site www.vestibulinhoetec.com.br;

28 de janeiro, a partir das 15 horas – Divulgação do resultado correção/análise de documentação – 1ª lista de convocação, pela internet;

Outras informações pelos telefones (11) 3471-4071 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-772 2829 (demais localidades) e no site vestibulinhoetec.com.br.