Do forró ao rock: Luan Estilizado, Raí Saia Rodada e Zezo surpreendem com covers de Sandy & Junior, Raimundos e muito mais na gravação do novo DVD

Megashow reuniu mais de 10 mil pessoas no Classic Hall, teve participação de Pablo e também contará com João Gomes no DVD

Uma noite histórica para o forró! No último sábado (29), Luan Estilizado, Raí Saia Rodada e Zezo comandaram um show grandioso no Classic Hall, em Recife, marcando a gravação do segundo DVD da label À Vontade. Com um público de mais de 10 mil pessoas que cantou do início ao fim, o trio entregou uma apresentação recheada de sucessos, emoções e surpresas musicais.

Acompanhados por uma produção impecável, os anfitriões trouxeram ao palco o romantismo inconfundível de Pablo do Arrocha, que participou do show arrancando aplausos e coro do público. Além de Pablo, João Gomes também fará parte do DVD, tendo gravado sua participação especial na sexta-feira (28), em um registro feito à parte.

O repertório transitou entre os grandes sucessos do À Vontade e releituras emocionantes de clássicos de diferentes gêneros. O público foi surpreendido com versões de Mulher de Fases (Raimundos), A Lenda (Sandy & Junior), Gostava Tanto de Você (Tim Maia), entre outros covers, mostrando a versatilidade do trio e tornando a noite ainda mais especial.

O Classic Hall, uma das maiores casas de shows da América Latina, também já foi palco de grandes artistas internacionais como Scorpions, Alanis Morissette, RBD, A-ha, Backstreet Boys, Elton John, Evanescence, Guns N’ Roses, Aerosmith e muitos outros.

Com uma energia contagiante e uma plateia totalmente envolvida, a gravação do novo DVD do À Vontade entrou para a história do trio. Agora, é só aguardar o lançamento para reviver cada momento dessa noite memorável!

Confira abaixo a setlist completa da gravação:

BLOCO 1:

• Flores em Vida

• Frio da Solidão

• Deixaria Tudo

• Volta pra Mim

• A Lenda

• Quando Você Some (Part. João Gomes)

• Meu Ex Amor

• Menina Veneno

• Primeiros Erros

• Mulher de Fases

BLOCO 2:

• O Que Tem Que Ser Será

• Amar Você é Tão Bom

• Eis o Meu Coração (Pout-Pourri Saia Rodada)

• Modo Conquista

• Canteiros

• É Tarde Demais

• Depois do Prazer

• Gostava Tanto de Você

• Não Me Perdoei

• Faz de Conta

• Retalhos de Cetim

• Pra Não Pensar em Você (Part. Pablo)

BLOCO 3:

• Inesquecível

• Lembranças de Amor

• Deixa Ela Saber

• É Com Ela Que Estou

• Selva Branca

• A Força do Amor

• Catedral

• Casa Mobiliada

• Temporal de Amor

• Beber, Cair e Levantar

• 5 da Manhã

• Decida

• Pindaíba