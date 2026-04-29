Do Pé à Xícara” valoriza a tradição cafeeira com programação cultural, educativa e rural em Monte Alegre do Sul

A tradição cafeeira de Monte Alegre do Sul ganha destaque em uma programação especial que une cultura, educação, turismo e desenvolvimento rural. A Prefeitura Municipal, por meio do Departamento de Cultura, Esportes e Turismo, em parceria com os Departamentos de Educação, Agricultura e Meio Ambiente e de Assistência e Desenvolvimento Social, promove o projeto “Do Pé à Xícara”, uma iniciativa que valoriza a história e a importância do café para o município.

Entre os dias 13 e 15 de maio, o projeto contará com atividades voltadas ao público escolar e munícipes, com ações educativas que buscam apresentar, de forma lúdica e informativa, todo o percurso do café. Um dos destaques é o “Cafezalzinho”, iniciativa pensada para o público infantil, que será acompanhada de oficinas educativas.

A programação inclui ainda a exposição “A trajetória do café em Monte Alegre do Sul”, que será realizada de 15 a 17 de maio, das 10h às 16h, no Clube 1º de Outubro, proporcionando ao público uma imersão na história cafeeira local.

Um dos pontos altos é o Curso Básico de Barista, promovido pelo Museu do Café de Santos, que será realizado entre os dias 15 e 17 de maio, também no Clube 1º de Outubro. As inscrições devem ser feitas antecipadamente pelo link: Museu do Café | Barista Básico | Monte Alegre do Sul (SP).

No sábado e domingo, dias 16 e 17 de maio, a Praça Bom Jesus será palco da Feira Rural, reunindo produtores locais, gastronomia e produtos artesanais, das 10h às 20h. O espaço também receberá apresentações culturais.

Encerrando a programação, no domingo (17/05), às 11h, acontece a tradicional Bênção dos Tratores, em frente ao Santuário Bom Jesus, um momento simbólico que celebra a fé, o trabalho no campo e a importância do agricultor para o desenvolvimento do município.

Com o projeto “Do Pé à Xícara”, Monte Alegre do Sul reafirma sua ligação histórica com o café e investe na valorização de suas raízes, promovendo conhecimento, qualificação e integração entre gerações.