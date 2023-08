DOMINGO TEM ‘CAFÉ COM VIOLA’ NA ESTAÇÃO DE GUEDES: MÚSICA CAIPIRA E SABORES TRADICIONAIS REÚNEM FAMÍLIAS EM JAGUARIÚNA

Reportagem: Regina Vicenzotti

Jaguariúna, 23 de Agosto de 2023 – Os amantes da música caipira têm um encontro marcado neste domingo, dia 27 de agosto, no Centro de Cultura Caipira de Jaguariúna, localizado na pitoresca Estação de Guedes. A partir das 10 horas, os acordes das violas e o aroma irresistível do café especial e bolo caseiro invadirão o espaço, proporcionando um ambiente acolhedor para toda a família.

Promovido pela Prefeitura de Jaguariúna, por intermédio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, o evento “Café com Viola” busca resgatar as raízes culturais e musicais do interior, oferecendo uma manhã repleta de entretenimento e tradição. O destaque da ocasião será a apresentação gratuita da renomada Orquestra Violeiros de Jaguary, que há anos encanta a região com suas interpretações únicas e apaixonadas da música caipira.

A Estação de Guedes, com sua arquitetura singular que remete a tempos passados, servirá como pano de fundo para essa experiência encantadora. Além da música, o público terá a oportunidade de degustar um café especial cuidadosamente selecionado para a ocasião, harmonizado com bolos caseiros de receitas tradicionais, trazendo à memória os sabores da infância e da simplicidade do campo.

