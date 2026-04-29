Duas ações da PM resultam na captura de procurados pela Justiça em Itapira nesta quarta-feira

Operações distintas levaram à prisão de homens por tráfico de drogas e dívida de pensão alimentícia

A Polícia Militar realizou duas ações distintas na manhã desta quarta-feira, dia 29, que resultaram na captura de dois homens procurados pela Justiça, em Itapira.

Na primeira ocorrência, os policiais localizaram um indivíduo com mandado de prisão por tráfico de drogas. A equipe já tinha conhecimento da ordem judicial e iniciou diligências em endereços anteriormente ligados ao suspeito, mas constatou que ele não residia mais nos locais.

Com base em informações obtidas com moradores, os policiais identificaram um novo endereço no Condomínio São Judas Tadeu. Durante patrulhamento nas imediações, o homem foi localizado na área externa do condomínio. Após abordagem e confirmação da identidade, ele foi informado sobre o mandado e recebeu voz de prisão. Nada de ilícito foi encontrado com ele no momento da abordagem.

Na segunda ação, outro homem foi capturado por conta de um mandado de prisão civil relacionado ao não pagamento de pensão alimentícia. A equipe monitorava a região onde ele residia quando abordou um veículo que saía do imóvel. A condutora, identificada como tia do procurado, informou que ele estava na residência.

Os policiais solicitaram que o homem se apresentasse, o que foi feito de forma voluntária. Ele foi informado sobre a ordem judicial e conduzido à delegacia.

Ambas as ocorrências foram apresentadas no Distrito Policial Sede de Itapira, onde os dois indivíduos permaneceram presos e à disposição da Justiça.

Siga o canal “O Regional” no WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6Nnfd2phHTFnbH1d12