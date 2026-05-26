Dupla invade ótica no Centro de Mogi Guaçu e causa prejuízo de R$ 85 mil

Criminosos levaram cerca de 450 armações de óculos e dois notebooks; Polícia Civil investiga o caso e tenta identificar os suspeitos

Dois homens invadiram e furtaram uma ótica no Centro de Mogi Guaçu na noite do último sábado (23). A ação criminosa causou um prejuízo estimado em R$ 85 mil ao estabelecimento.

De acordo com as informações registradas no boletim de ocorrência, os suspeitos arrombaram a porta da frente da loja e, já dentro do comércio, recolheram rapidamente produtos das estantes e balcões.

Ao todo, foram levadas cerca de 450 armações de óculos de diversas marcas, além de dois notebooks. A ação durou aproximadamente 10 minutos.

Imagens do circuito interno de monitoramento registraram toda a movimentação da dupla, desde a entrada no estabelecimento até a fuga com os produtos furtados.

O caso foi registrado na Polícia Civil, que trabalha para identificar os autores do crime e apurar as circunstâncias da ocorrência. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

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