Duplas Edson e Hudson e Bruno e Barreto são atrações confirmadas no Arraiá Sinfônico

Em celebração aos 100 anos da Corporação Musical 24 de Junho, evento acontece neste segunda (24), às 19h, no Balneário Municipal

A Corporação Musical 24 de Junho, prestes a completar 100 anos, confirma a participação de Edson e Hudson e Bruno e Barreto no Arraiá Sinfônico. Com entrada gratuita, o show acontecerá nesta segunda-feira (24), a partir das 19h, no Balneário Municipal.

Segundo o maestro Ricardo Michelino, haverá outras atrações de peso, como Sami Rico, Pedro Leonardo e Márcio & Gustavo, Marcos Paulo & Marcelo, Derico Sciotti e Chiquinho Oliveira.

Michelino destaca que, no dia, haverá uma arrecadação – não obrigatória – de alimentos e leite, que serão doados às entidades do município.

O concerto é promovido pela Corporação e conta com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura & Turismo, e da EPTV Campinas.

Edson e Hudson

Edson e Hudson nasceram no circo e foi literalmente no picadeiro onde tudo começou. Incentivados pelo pai, o palhaço Beijinho, formaram a dupla Pep e Pupi que depois se transformou em Edson e Hudson. Os anos de luta foram recompensados no ano 2000 com a faixa “Azul”. Na sequência, tudo o que os irmãos gravavam e até o que tinha sido registrado anteriormente, se transformou em sucesso.

A afinação e extensão vocal de Edson e os riffs inconfundíveis da guitarra de Hudson criaram um paradigma no mercado sertanejo. Com eles, a cena do gênero se transformou e deu início à uma nova era musical, com ritmos e influências diferentes, apresentando o novo sertanejo com atitude rock’n roll.

Bruno e Barreto

Com oito anos de carreira, Bruno e Barretto possuem uma das trajetórias mais inexplicáveis de toda a história sertaneja. Bruno nasceu em Sertanópolis, cidade com pouco mais de 15 mil habitantes no interior do Paraná. Além dos estudos, trabalhava na roça plantando e colhendo. Já Barretto, da pequena Alvorada do Sul, também no Paraná, era classificador de grãos.

Hoje, a dupla mantém um público fiel de norte a sul do país e faz parte das principais festas agropecuárias, exposições e grandes casas. Prova disso foi a Festa do Peão de Barretos este ano. Poucas vezes se viu o palco Amanhecer lotado em plena terça-feira.

A discografia de Bruno e Barretto contempla cinco álbuns incluindo “Outro Patamar”, o mais recente projeto audiovisual, gravado na Arena do Parque de Exposições, em Maringá, cidade onde decidiram morar.

SERVIÇO

Arraiá Sinfônico

Concerto da Orquestra Sinfônica Jovem com participação de grandes nomes do sertanejo

Data: 24 de junho (segunda-feira)

Horário: A partir das 19h

Local: Balneário Municipal

Realização: Corporação Musical 24 de Junho

Apoio: Prefeitura de Artur Nogueira e EPTV Campinas.