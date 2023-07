Educação promove formação para os servidores que atuam na rede municipal de ensino

A Secretaria Municipal da Educação promove mais uma formação para os profissionais que atuam na rede municipal de ensino. Desde o início do ano letivo, o Programa de Formação tem atingido todas as funções com o objetivo principal de atualizar os profissionais sobre os mais diversos assuntos. A formação começou nesta quinta-feira, dia 13 de julho.

“Nós temos investido e apostado na formação de nossos profissionais, pois entendemos que a capacitação é importante para todas as funções e temos feito encontros ao longo do ano e, neste período de férias, não será diferente. Começamos hoje (13) a formação e ela irá até o dia 24 de julho”, comentou Paulo Paliari, secretário da Educação.

Nesta terça-feira, por exemplo, professores do Ensino Fundamental I, II e III, coordenadores pedagógicos e auxiliares de educação inclusiva e estagiárias participam da formação com o tema Relações e ações humanas na e da escola: por uma cultura do bem comum na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) João Bueno Junior. Veja abaixo a programação completa.

PROGRAMAÇÃO DE FORMAÇÃO – JULHO/2023

Dia 13/07

Professores Fundamental I, II e III, Coordenadores Pedagógicos, Auxiliares de Educação Inclusiva – Fundamental II e II, Educação Especial e Estagiárias.

Tema: Relações e ações humanas “na” e “da” escola: por uma cultura de paz e do bem comum.

Local: EMEF João Bueno Junior

Manhã: 8h às 11h

Tarde: 13h às 16h

Dia 14/07

Merendeiros, Auxiliares de Escritório, Inspetores de Alunos, Escriturários, Auxiliares de Serviços Gerais e Operacionais.

Tema: Relações e ações humanas “na” e “da” escola: por uma cultura de paz e do bem comum.

Local: EMEF João Bueno Junior

Manhã: 8h às 11h

Dias 13/07 e 14/07

Educação Infantil – Professores, Auxiliares de Educação e Auxiliares de Educação Inclusiva.

Tema: BNCC Educação Infantil e Documentação Pedagógica

Local: CEGEP

Manhã: 8h às 11h30

Dia 18/07

Coordenadores Pedagógicos

Tema: Projeto Compartilhando Descobertas e Saberes (1º e 2º Anos)

Local: CEGEP

Manhã: 8h às 11h30

Dia 19/07

Professores dos 4º anos

Tema: Revisão Textual

Local: CEGEP

Manhã: 7h30 às 11h30

Tarde: 13h às 17h

Dia 20/07

Professores Fundamental I e II – do 2º ao 9º anos

Tema: A construção da cultura inclusiva no cotidiano do Ensino Fundamental de Mogi Guaçu

Local: EMEF Waldomiro Calmazini

Manhã: 7h30 às 11h30

Tarde: 13h às 17h

Dia 24/07

Professores dos 5º anos

Tema: SAEB -Sistema de Avaliação da educação Básica

Local: CEGEP

Manhã: 8h às 11h

Seminário da Primeira Infância

Educação Infantil e 1º Anos – Professores, Auxiliares de Educação e Auxiliares de Educação Inclusiva

Dias: 18 e 20/07

Local: Centro de Convenções ICPI (Jardim Novo II)

Dia: 19/07

Local: Faculdade Franco Montoro

Tema: “O Compromisso com as infâncias que queremos viver em Mogi Guaçu”