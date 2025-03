Educação reforça compromisso com a qualidade da merenda escolar

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse tem reafirmado seu compromisso com a qualidade da merenda escolar, garantindo uma alimentação nutritiva e equilibrada para os alunos da rede municipal de ensino. Atualmente, são distribuídas cerca de 10.200 refeições diárias nas 16 unidades escolares do município, assegurando que crianças e adolescentes tenham acesso a alimentos saudáveis durante sua jornada escolar.

O investimento anual entre consumo e mão de obra é de cerca de R$ 7.8 milhões, uma prioridade dada à alimentação escolar de qualidade. O cardápio das refeições é cuidadosamente planejado pela nutricionista Naiana Massoni, que elabora semanalmente as opções alimentares com base nas necessidades nutricionais dos estudantes.

Para garantir a segurança e a qualidade dos alimentos, frutas frescas são oferecidas semanalmente e os ingredientes utilizados passam por uma rigorosa seleção. Além disso, a fiscalização dos serviços de merenda é realizada tanto pelas merendeiras quanto pela equipe do Departamento de Alimentação Escolar, sempre em conformidade com as normas estabelecidas pelos órgãos competentes.

A Secretária de Educação do município, Maracy Cristina Pavanello de Souza, destaca a importância desse trabalho: “A merenda escolar é muito boa, pois não apenas buscamos garantir que os alimentos sejam saborosos, mas também nutritivos, promovendo o bem-estar dos nossos alunos e contribuindo para seu desenvolvimento saudável,” disse.

Com essa iniciativa, a administração municipal reforça seu compromisso em oferecer uma merenda escolar de qualidade, promovendo hábitos alimentares saudáveis e contribuindo para o desenvolvimento físico e cognitivo das crianças e jovens do município.