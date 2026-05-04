Educador de Santo Antônio de Posse se torna primeiro mestre de capoeira do município

Após 30 anos de dedicação, Nilton Modesto conquista título histórico e reforça papel da capoeira na formação social

Após três décadas de dedicação à capoeira, o educador Nilton Modesto alcançou um marco histórico no último dia 18 de abril de 2026 ao receber o título de mestre de capoeira. Com a conquista, ele se torna o primeiro mestre da modalidade no município de Santo Antônio de Posse.

A trajetória de Nilton é marcada pelo compromisso com a educação, a cultura e o desenvolvimento humano. Iniciado na capoeira em 1996, ele construiu ao longo dos anos uma carreira sólida, baseada na disciplina, no conhecimento técnico e na valorização da arte como ferramenta de transformação social.

Além de sua atuação na capoeira, Nilton possui formação em Educação Física e Pedagogia, com especialização em Psicopedagogia e o título de Doutor Honoris Causa nas áreas de ciências, letras, artes e cultura. Ao longo de sua carreira, também se destacou como educador social e cultural, levando a capoeira para além do esporte, como instrumento de inclusão e formação cidadã.

Servidor público há mais de 15 anos em Santo Antônio de Posse, ele atua diretamente no desenvolvimento de projetos voltados às crianças do município, contribuindo para o crescimento educacional e social de diversas gerações. Paralelamente, também compartilha seu conhecimento em academia própria, formando novos praticantes e fortalecendo a cultura da capoeira na região.

Em declaração sobre a conquista, Nilton destacou a importância da trajetória e do propósito da capoeira em sua vida. “Esse título representa mais do que uma conquista pessoal. É o resultado de muitos anos de dedicação, aprendizado e respeito à capoeira. Levo comigo cada aluno, cada ensinamento e cada momento vivido nessa caminhada”, afirmou.

A conquista do título de mestre representa não apenas um reconhecimento pessoal, mas também um avanço para a valorização da capoeira no município, consolidando Nilton Modesto como uma referência na área e inspirando novos praticantes.

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