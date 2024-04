ELEITORES TÊM ATÉ DIA 8 DE MAIO PARA REGULARIZAR SITUAÇÃO NO POSTO ELEITORAL DE JAGUARIÚNA

Com a proximidade do prazo final para transferência ou obtenção do título de eleitor, os cidadãos têm até o dia 8 de maio para regularizar sua situação eleitoral e garantir o direito ao voto nas eleições municipais previstas para outubro deste ano.

Quem precisa transferir o título de eleitor devido à mudança de cidade ou está com o documento cancelado tem até a data limite para resolver essa pendência. Basta ir ao Posto Eleitoral com documento com foto e comprovante de endereço.

Para facilitar o acesso dos eleitores aos serviços eleitorais, o Posto Eleitoral de Jaguariúna estará aberto em datas estratégicas: durante o feriado de 1º de maio e no final de semana de 4 e 5 de maio, das 11h às 17h.

“Acreditamos que é fundamental oferecer facilidades para que os eleitores regularizem sua situação dentro do prazo estabelecido”, afirma Sarah Lisboa, funcionária do Posto Eleitoral.

O Posto Eleitoral de Jaguariúna fica na Rua Cândido Bueno, 1.299, Sala 17 (Jaguar Center). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3867-4234.

Foto: divulgação