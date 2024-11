Em 8 de novembro, Mogi Mirim recebe o projeto “Cantando e Contando Histórias”

Iniciativa pretende fomentar o orgulho pela diversidade cultural brasileira entre o público infantil e educadores

Mogi Mirim/SP receberá o projeto “Cantando e Contando Histórias” em 8 de novembro. A iniciativa tem como tema central a riqueza da cultura popular do Brasil. As atividades são gratuitas e abertas ao público geral, e são realizadas em instituições públicas.

O projeto contempla duas principais atividades, uma delas é a circulação de um espetáculo de artes cênicas, feito para as crianças, familiares e educadores na formação. A outra é o minicurso de formação de educadores em 3 oficinas: “Educando pela brincadeira”, “Contação de histórias” e “Música e movimento”, que acompanham a doação de kits de livros.

Os objetivos do projeto incluem o fomento do orgulho pela diversidade cultural brasileira, para ressaltar a riqueza e variedade; além disso, pretende também valorizar a cultura popular como uma ferramenta educacional enriquecedora, abordando alguns elementos, como histórias, cantigas, cordéis, brincadeiras e folclores.

O projeto também busca estimular a criatividade, habilidade de escuta e sensibilidade, proporcionando um encantamento educativo através de um espetáculo interativo, também oferecendo atividades para toda a comunidade escolar.

Lei de Incentivo à Cultura, o projeto “Cantando e Contando Histórias” tem a produção da Scorsolino Produções, apoio da Komedi Projetos e Sancell Produções, com patrocínio da Tenneco, e realização pelo Ministério da Cultura, Governo Federal União e Reconstrução.

“Somos uma empresa comprometida com a educação e a cultura nos locais onde atuamos. Acreditamos que a educação é o caminho para transformações sociais profundas e duradouras”, comenta Pedro Sidnei Guarnieri, Gm & Pm South America Ca.

Sobre a Tenneco: A Tenneco é um dos líderes mundiais na produção e comercialização de componentes automotivos para o mercado de montadoras e para o mercado de manutenção de veículos, com 73 mil colaboradores trabalhando em mais de 200 locais do mundo, em 196 fábricas.

Sobre o Ministério: A principal ferramenta de fomento à Cultura do Brasil, a Lei de Incentivo à Cultura contribui para que milhares de projetos culturais aconteçam, todos os anos, em todas as regiões do país. Por meio dela, empresas e pessoas físicas podem patrocinar espetáculos – exposições, shows, livros, museus, galerias e várias outras formas de expressão cultural – e abater o valor total ou parcial do apoio do Imposto de Renda. A Lei também contribui para ampliar o acesso dos cidadãos à Cultura, já que os projetos patrocinados são obrigados a oferecer uma contrapartida social, ou seja, eles têm que distribuir parte dos ingressos gratuitamente e promover ações de formação e capacitação junto às comunidades. Criado em 1991 pela Lei 8.313, o mecanismo do incentivo à cultura é um dos pilares do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac),que também conta com o Fundo Nacional de Cultura (FNC) e os Fundos de Investimento Cultural e Artístico (Ficarts). Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura.

Serviço:

“Cantando e Contando Histórias” em Mogi Mirim/SP

08/11

9h50 a 10h50 – Emeb Prof Helena dos Santos Alves

15h50 às 16h50 – EMEB Vereadora Terezinha da Silva Oliveira