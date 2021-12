Em Brasília, Fernando Capato busca novos investimentos para Holambra

O prefeito Fernando Capato esteve em Brasília essa semana, nos dias 14 e 15 de dezembro, para uma série de compromissos voltados à captação de investimentos para Holambra.

Durante o período em que esteve na capital, Fernando se reuniu com o deputado federal Capitão Derrite e com o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, Marcelo Lopes da Ponte, para falar sobre o direcionamento de recursos para a construção de uma nova creche na cidade e compra de mobiliário para as unidades de ensino já existentes.

Capato foi recebido também pelo senador José Aníbal e solicitou verba para a área da Saúde. O chefe do executivo da Cidade das Flores participou ainda de reuniões nos Ministérios do Turismo e Cidadania e se encontrou com o deputado federal Carlos Sampaio.

“Tivemos reuniões com boas perspectivas para nosso município. Esse trabalho de relacionamento com lideranças federais é essencial e extremamente necessário para o desenvolvimento de Holambra, pois complementam nosso orçamento e nos permitem avançar ainda mais”, disse.