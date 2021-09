EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA ÁRVORE, PREFEITURA DE AMPARO PLANTA 2 MIL MUDAS DE ÁRVORES

No evento, os alunos das escolas da rede municipal de ensino, escoteiros e militares realizaram o plantio das mudas

Hoje, 21 de setembro, é o Dia da Árvore e, em comemoração, a Prefeitura de Amparo está plantando 2 mil árvores ao longo de toda a semana. Hoje pela manhã, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizou um evento de plantio de mais 600 árvores nas margens do rio Camanducaia.

No evento, os alunos das escolas CIME Cinderela, EMEI Silvio Vichi e EMEF Clarinda, os escoteiros e os atiradores do Tiro de Guerra realizaram o plantio das mudas. As equipes da Guarda Civil Municipal, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços também participaram da ação.

Essa ação faz parte do plano de recuperação ambiental da prefeitura e é apenas uma das primeiras ações de reflorestamento previstas para serem realizadas nos próximos meses. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente irá realizar, ainda neste ano, outros plantios de grande porte na cidade.